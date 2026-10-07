 Canadá confirma fecha y horario para recibir a Guatemala
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Canadá confirma fecha y horario para recibir a Guatemala

El BMO Stadium, en Toronto, será el escenario del partido entre Canadá y Guatemala por los cuartos de final de vuelta de la Liga de Naciones de Concacaf.

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Partido entre Guatemala y Canadá en la Copa Oro 2025 - Archivo
Partido entre Guatemala y Canadá en la Copa Oro 2025 / FOTO: Archivo
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La Selección de Canadá confirmó la fecha, el horario y el escenario en el que recibirá a Guatemala por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026. El combinado canadiense será local en el partido de vuelta de esta serie, que definirá a uno de los equipos que avanzarán a la siguiente ronda del torneo regional.

El encuentro está programado para el próximo 16 de noviembre a las 20:00 horas de Canadá, equivalente a las 18:00 horas en Guatemala. El compromiso se disputará en el BMO Stadium, en Toronto, y las entradas para este importante duelo ya se encuentran disponibles para los aficionados. Por su parte, el partido de ida se jugará el 13 de noviembre en territorio guatemalteco, aunque la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala todavía debe confirmar el horario oficial.

Antecedentes entre Canadá y Guatemala

La serie llegará marcada también por la incertidumbre en torno a una posible sanción para Guatemala. La Concacaf analiza los incidentes registrados durante el partido frente a Surinam del pasado 5 de octubre, en el que la Azul y Blanco consiguió una victoria por 1-0. Después del encuentro se produjeron incidentes entre jugadores y, según los señalamientos, también se habrían presentado presuntos insultos de carácter racista. Guatemala permanece a la espera de conocer la resolución y el eventual castigo que pueda imponer el organismo regional.

Canadá y Guatemala, además, cuentan con un antecedente reciente que eleva la expectativa de esta nueva serie. Ambos seleccionados se enfrentaron en la Copa Oro 2025, en un partido que terminó empatado 1-1 durante los 90 minutos reglamentarios. La clasificación tuvo que definirse mediante una tanda de penales, instancia en la que Guatemala se impuso para conseguir uno de los resultados más destacados de su participación en el torneo y avanzar a las semifinales. Ahora, ambos equipos volverán a encontrarse, esta vez con un boleto a la siguiente fase de la Liga de Naciones en juego.

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Partido entre Canadá y Guatemala en la Copa Oro 2025 - Archivo

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