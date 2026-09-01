Tilly Norwood: La actriz IA que causa polémica en Hollywood

Tilly Norwood todavía no ha estrenado su primera película, pero ya se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de Hollywood. La joven de apariencia británica no nació, no tiene recuerdos, experiencias personales ni una carrera construida frente a las cámaras: fue creada mediante inteligencia artificial.
Detrás de ella se encuentra Eline van der Velden, actriz, comediante y productora neerlandesa que fundó la compañía británica Particle6. Su intención, asegura, no es reemplazar a los intérpretes humanos, sino explorar hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial como herramienta dentro de la producción audiovisual.
La discusión adquirió todavía más fuerza en 2026, cuando se confirmó que Tilly encabezará "Misaligned", su primer largometraje. La producción será una comedia dramática y utilizará un modelo híbrido en el que profesionales tradicionales del cine trabajarán junto con especialistas en inteligencia artificial.
¿Quién es Tilly Norwood?
Tilly Norwood es un personaje digital generado mediante herramientas de inteligencia artificial. Su apariencia, personalidad, movimientos y presencia en pantalla son el resultado de un proceso tecnológico dirigido por un equipo humano.
Van der Velden ha explicado que Tilly fue diseñada como una joven británica con una apariencia cercana y cotidiana, alejándose, según su planteamiento, de la idea de crear una réplica exacta de una actriz existente.
La creadora sostiene además que Norwood no fue diseñada para imitar específicamente a ninguna persona. Sin embargo, su presentación pública provocó controversia desde el principio.
En septiembre de 2025, durante el Festival de Cine de Zúrich, fue promocionada como una posible futura estrella comparable con figuras como Scarlett Johansson o Natalie Portman.
La comparación no pasó desapercibida y rápidamente abrió una discusión sobre las consecuencias que personajes sintéticos podrían tener para los profesionales de la actuación.
Hollywood reaccionó contra la actriz virtual
Una de las respuestas más fuertes llegó de SAG-AFTRA, el sindicato que representa a aproximadamente 160 mil profesionales de la industria del entretenimiento y los medios en Estados Unidos.
La organización fue categórica: para el sindicato, Tilly Norwood no es una actriz, sino un personaje generado por computadora.
SAG-AFTRA también denunció que este tipo de sistemas son entrenados utilizando trabajos realizados por intérpretes profesionales y manifestó su oposición a que artistas humanos sean sustituidos por personajes sintéticos.
El sindicato señaló además que las producciones bajo sus acuerdos no pueden utilizar intérpretes sintéticos ignorando las obligaciones contractuales existentes, que incluyen requisitos de notificación y negociación.
La preocupación forma parte de una discusión mucho más amplia dentro de Hollywood sobre la protección de la voz, imagen, semejanza y trabajo de los artistas ante el avance de la IA.
De hecho, el 26 de agosto de 2026, SAG-AFTRA se unió a organizaciones y agencias como CAA, UTA y WME para reiterar la necesidad de proteger los derechos de los artistas frente al uso no autorizado de inteligencia artificial.
Su creadora asegura que "no compite" con los humanos
Frente a las críticas, Van der Velden ha insistido en que su creación no pretende ocupar el lugar de los actores tradicionales.
En declaraciones recientes recogidas por EFE, aseguró que sería absurdo pensar que Tilly pueda competir en la misma categoría que intérpretes humanos en grandes festivales o premiaciones.
Su posición es que ambas formas de creación podrían coexistir. Van der Velden incluso compara el concepto con personajes de animación. Su argumento es que el público ha desarrollado durante décadas conexiones emocionales con figuras que no existen físicamente, por lo que considera posible que algo similar ocurra con personajes construidos mediante inteligencia artificial.
La diferencia es que Tilly presenta una apariencia considerablemente más realista, lo que ha provocado interrogantes nuevos sobre dónde termina un personaje digital y dónde comienza aquello que tradicionalmente se entiende como una actuación.
Tilly Norwood ya tiene su primera película
La polémica no ha detenido los planes de Particle6. En julio de 2026 se anunció oficialmente el desarrollo de "Misaligned", la primera película de larga duración que tendrá a Tilly Norwood como protagonista.
La historia resulta particularmente curiosa porque aprovechará la propia naturaleza artificial del personaje.
"Misaligned" será una comedia dramática de crecimiento personal ambientada en el denominado "Tillyverse", un universo digital situado en "la nube". Allí, Tilly será una inteligencia artificial sin cuerpo físico, infancia ni experiencias propias, pero con acceso a las experiencias de otras personas.
La trama mostrará cómo el personaje comienza a desarrollar deseos y ambiciones mientras se vuelve cada vez más parecido a un ser humano. La película también abordará temas relacionados con la identidad, la interpretación y los temores que provoca la inteligencia artificial.
De esta manera, la controversia que Tilly genera en el mundo real será, de alguna forma, parte del concepto de su primera película.
Humanos e inteligencia artificial trabajarán juntos
Aunque Tilly sea artificial, eso no significa que "Misaligned" vaya a realizarse simplemente escribiendo instrucciones frente a una computadora.
Particle6 sostiene que la producción contará con un equipo híbrido formado por profesionales tradicionales del cine y especialistas en IA.
Guionistas, editores, directores y otros trabajadores participarán en el proceso, mientras la compañía busca integrar nuevas herramientas tecnológicas a las técnicas habituales de producción cinematográfica.
Van der Velden ha insistido precisamente en este punto: producir con inteligencia artificial todavía requiere una cantidad considerable de intervención, criterio y tiempo humano.
La productora asegura que ha capacitado a más de 30 integrantes de su propio equipo para trabajar con estas herramientas y pretende extender ese modelo durante la realización del largometraje.
La creadora recibió amenazas tras presentar a Tilly
La controversia alrededor del personaje ha llegado mucho más allá de las críticas profesionales.
Van der Velden aseguró a medios internacionales que recibió incluso amenazas de muerte después de presentar a Tilly Norwood. A pesar de la reacción, defendió el proyecto y aseguró que su intención es generar conversación y mostrar las posibilidades de esta tecnología, no sustituir a los actores.
La intensidad de las reacciones evidencia el temor que existe en una parte de la industria ante una tecnología capaz de generar imágenes, voces y personajes cada vez más realistas.