 King Danny: Última Publicación del Cantante Guatemalteco
Farándula

La última publicación de “King Danny”, el cantante guatemalteco que murió en ataque armado

Días antes de su muerte, King Danny compartió un mensaje sobre su carrera que ahora cobra un significado especial entre sus seguidores.

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King Danny, Redes sociales de King Danny
King Danny / FOTO: Redes sociales de King Danny
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La música urbana guatemalteca está de luto tras la muerte de Daniel Francisco Vásquez, conocido artísticamente como "King Danny" y también como "El Peli", quien murió durante la madrugada de este miércoles 7 de octubre después de resultar gravemente herido en un ataque armado ocurrido en Chiquimula.

El artista se conducía en un vehículo la noche del martes 6 de octubre cuando fue atacado a balazos en la 6.ª calle, entre 14.ª y 15.ª avenida, en cercanías del Cementerio General de Chiquimula. Información preliminar señala que hombres desconocidos lo interceptaron mientras conducía.

Tras resultar herido, Daniel Francisco Vásquez perdió el control del vehículo y terminó a un costado de la vía. Socorristas lo trasladaron de emergencia al Hospital Nacional de Chiquimula, donde permaneció bajo atención médica. Horas después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente cuál habría sido el móvil del ataque ni quiénes serían los responsables. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del crimen.

El último mensaje de King Danny

Hace algunos días, King Danny realizó una publicación en su cuenta de Facebook que ahora ha llamado la atención de sus seguidores.

El cantante compartió una fotografía en la que aparece frente a equipo utilizado para la creación de contenido y acompañó la imagen con un mensaje relacionado con su trabajo y sus aspiraciones dentro de la música.

"No necesito hacer ruido para que se note mi presencia. Sigo en lo mío, construyendo en silencio y dejando que el tiempo hable por mí", escribió.

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King Danny - Redes sociales de King Danny

Al final de la publicación agregó "King Danny | KD" y etiquetas relacionadas con Guatemala, Chiquimula, música urbana y artistas guatemaltecos.

La publicación fue realizada apenas unos días antes del ataque y reflejaba que el artista continuaba concentrado en impulsar su proyecto musical.

¿Quién era King Danny?

Daniel Francisco Vásquez era originario de Chiquimula y desarrollaba una carrera como cantante y compositor dentro del género urbano.

Su música comenzó a aparecer en plataformas digitales al menos desde 2022. Entre sus primeros temas disponibles se encuentran "Donde" y "Solo y Vacío", mientras que durante 2023 publicó canciones como "Importante", "Te Quiero Ver" y "Te Voy a Olvidar", esta última junto a Maniako.

Posteriormente continuó ampliando su catálogo. En 2024 lanzó "SOLA" y "Triste Navidad", mientras que 2025 fue uno de sus años más activos musicalmente con estrenos como "JAQUE MATE", "Ma!" y "Modo Avión".

"JAQUE MATE", uno de los temas por los que también era conocido, fue publicado oficialmente el 22 de enero de 2025 dentro del género hip-hop/rap. Su lanzamiento más reciente es "Modo Avión".

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