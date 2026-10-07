Presunto Secuestro en Antigua Guatemala: Últimas Noticias

Una persona que habría sido víctima de un secuestro bajo la modalidad conocida como "gota a gota" fue localizada durante un operativo de búsqueda realizado en Antigua Guatemala, luego de una alerta recibida por el Centro de Monitoreo Municipal.
El hecho se originó tras una llamada al 1552, opción 1, mediante la cual se reportó un presunto secuestro ocurrido en la 4a. calle y 4a. avenida de Antigua Guatemala. De inmediato, se coordinó el apoyo del Grupo de Respuesta Inmediata Municipal (GRIM).
Al llegar al lugar, los agentes municipales establecieron comunicación con las personas que solicitaron auxilio, quienes proporcionaron información sobre el vehículo en el que se movilizaba la víctima. La placa del automóvil fue obtenida mediante las cámaras de videovigilancia de un comercio ubicado en el sector.
Con estos datos, los agentes iniciaron patrullajes en los alrededores de Santa Ana. Durante la búsqueda, familiares de la persona afectada informaron que el vehículo posiblemente se encontraba en el sector de Tenedor del Cerro.
Los agentes se trasladaron al punto señalado y localizaron el automóvil sin ocupantes, pero con el motor encendido. El hallazgo fue comunicado al Centro de Monitoreo Municipal, que coordinó el ingreso de personal motorizado de la Policía Nacional Civil (PNC).
Localizan a persona que habría sido secuestrada
Minutos después, los agentes localizaron a la persona afectada y la trasladaron hasta el lugar donde se encontraba el vehículo. Posteriormente, fue llevada a la subestación de San Gaspar para presentar la denuncia correspondiente.
El personal policial también realizó un patrullaje perimetral en el sector, aunque no logró localizar a los presuntos responsables.
Las autoridades indicaron que el caso estaría relacionado con la modalidad de préstamo conocida como "gota a gota", un sistema de créditos informales en el que se entrega dinero de manera rápida, generalmente sin mayores requisitos, pero con intereses elevados y cobros frecuentes.
En algunos casos, los cobradores recurren a amenazas, intimidaciones o violencia cuando las personas no pueden cumplir con los pagos. La investigación deberá establecer si estas circunstancias estuvieron relacionadas con el hecho reportado en Antigua Guatemala.
La Policía Nacional Civil mantiene habilitada la línea 1561, de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), para recibir denuncias o información relacionada con secuestros.
Para solicitar apoyo de la Policía Municipal de Antigua Guatemala está disponible el 1552, opción 1, las 24 horas.