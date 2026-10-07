Hombre herido por descarga eléctrica en zona 6

Un hombre resultó gravemente herido tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de instalación en una valla publicitaria. Los socorristas le brindaron asistencia y lo trasladaron a un centro asistencial.
El hecho ocurrió en horas de la mañana de este miércoles 7 de octubre en la 20 avenida y 4ª calle el sector conocido como La Cuchilla, en las cercanías del mercado San Martín, zona 6 de la Ciudad de Guatemala.
Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria al afectado, quien presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en distintas partes del cuerpo.
El herido fue identificado como Baudi Ribai Tic Salala, de 20 años, quien fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios para recibir atención médica especializada.
Se indicó que la persona estaba trabajando en el momento en el que ocurrió el incidente, pero las circunstancias sobre cómo se generó el contacto con la electricidad serán establecidas por las autoridades correspondientes.
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Trabajador recibe descarga eléctrica mientras realizaba instalación en zona 18
Un trabajador de una empresa de cable sufrió una descarga eléctrica mientras realizaba una instalación en la colonia Maya, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
El hombre se encontraba trabajando desde el suelo y lanzó un cable hacia el tendido eléctrico. Sin embargo, este hizo contacto con una línea de energía, lo que provocó una fuerte descarga que lo derribó de inmediato.
Vecinos que presenciaron el incidente dieron aviso a los cuerpos de socorro. Los bomberos acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria al trabajador, quien afortunadamente no requirió ser trasladado a un centro asistencial, según indicaron los socorristas.
Este incidente ha generado preocupación entre los residentes, quienes han manifestado en redes sociales la necesidad de extremar precauciones durante trabajos en altura y cercanos a cables de alta tensión.