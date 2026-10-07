 “Yo soy inocente”: Señalado de participar en ataques policías declara ante tribunal
Nacionales

“Yo soy inocente”: Señalado de participar en ataques policías declara ante tribunal

Continúa el juicio por los ataques que cobraron la vida de 11 integrantes de la PNC.

Compartir:
Audiencia contra Kevin Castellanos, señalado de tener vínculos con los ataques contra la PNC ocurridos en enero de 2026., Oscar Grijalva/EU
Audiencia contra Kevin Castellanos, señalado de tener vínculos con los ataques contra la PNC ocurridos en enero de 2026. / FOTO: Oscar Grijalva/EU
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Tribunal de Mayor Riesgo A retomó este miércoles, 7 de octubre, el juicio en seguimiento del expediente que se tiene sobre la investigación relacionada con los ataques armados en contra de agentes simultáneos contra la Policía Nacional Civil (PNC) ocurridos en enero 2026.

Durante la audiencia de este día fue presentada la declaración por medio de videoconferencia de Kevin Castellanos, acusado de participar en los hechos violentos que cobraron la vida de 11 integrantes de las fuerzas de seguridad.

Según declaró el sindicado desde la prisión donde se encuentra recluido, él no pertenece a ningún grupo criminal y tampoco tuvo participación en las agresiones contra las autoridades.

"Yo no fui. Que se den cuenta que todo lo que ellos dicen es mentira, porque yo jamás participé. (...) Yo soy inocente", se le escuchó decir al brindar su testimonio ante los jueces.

En Portada

Estado de Guatemala ofrece disculpas públicas a exautoridades indígenas criminalizadast
Nacionales

Estado de Guatemala ofrece disculpas públicas a exautoridades indígenas criminalizadas

09:31 AM, Oct 07
Yo soy inocente: Señalado de participar en ataques policías declara ante tribunalt
Nacionales

"Yo soy inocente": Señalado de participar en ataques policías declara ante tribunal

10:39 AM, Oct 07
Canadá confirma fecha y horario para recibir a Guatemalat
Deportes

Canadá confirma fecha y horario para recibir a Guatemala

07:59 AM, Oct 07
Guatemala escala posiciones en el ranquin FIFAt
Deportes

Guatemala escala posiciones en el ranquin FIFA

09:58 AM, Oct 07
VIDEO: Reportan presunto secuestro en Antigua Guatemalat
Nacionales

VIDEO: Reportan presunto secuestro en Antigua Guatemala

08:44 AM, Oct 07

Temas

GuatemalaFútbolLiga de NacionesEstados Unidos#liganacionalPNCEE.UU.Liga NacionalNoticias de GuatemalaFutbol Guatemaltecoredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar