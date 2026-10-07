“Yo soy inocente”: Señalado de participar en ataques policías declara ante tribunal

El Tribunal de Mayor Riesgo A retomó este miércoles, 7 de octubre, el juicio en seguimiento del expediente que se tiene sobre la investigación relacionada con los ataques armados en contra de agentes simultáneos contra la Policía Nacional Civil (PNC) ocurridos en enero 2026.
Durante la audiencia de este día fue presentada la declaración por medio de videoconferencia de Kevin Castellanos, acusado de participar en los hechos violentos que cobraron la vida de 11 integrantes de las fuerzas de seguridad.
Según declaró el sindicado desde la prisión donde se encuentra recluido, él no pertenece a ningún grupo criminal y tampoco tuvo participación en las agresiones contra las autoridades.
"Yo no fui. Que se den cuenta que todo lo que ellos dicen es mentira, porque yo jamás participé. (...) Yo soy inocente", se le escuchó decir al brindar su testimonio ante los jueces.