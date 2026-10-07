Guatemala escala posiciones en el ranquin FIFA

La Selección de Guatemala cerró las fechas FIFA de septiembre y octubre con un salto en la clasificación mundial. Tras la actualización publicada por la FIFA este 7 de octubre de 2026, la Bicolor pasó del puesto 97 —posición que ocupaba desde la revisión de julio— al 95. El ascenso de dos lugares resume el rendimiento de un ciclo corto pero decisivo, en el que el equipo dirigido por Luis Fernando Tena sumó puntos de ranquin y, sobre todo, una clasificación histórica.
En la ventana de septiembre, Guatemala abrió su participación en el Grupo B de la Liga de Naciones de la Concacaf con una derrota de visita ante Jamaica, por 3-2, el 25 de septiembre en Kingston. Tres días después, en Ciudad de Guatemala, la selección reaccionó con una goleada de 6-0 sobre El Salvador. Ese contraste dejó al conjunto chapín con tres puntos y una diferencia de goles favorable antes de viajar a Surinam, y demostró que el equipo podía imponer su juego cuando controlaba el ritmo del partido en casa.
Guatemala con importante ascenso
La fecha de octubre completó el panorama. El 2 de octubre, Guatemala empató 0-0 de visita ante Surinam en Paramaribo, un resultado que mantuvo abiertas sus opciones. El 5 de octubre, de local, se impuso 1-0 con un gol de Matt Evans en el tiempo añadido. Con ese triunfo cerró la fase de grupos con siete puntos, dos victorias, un empate y una derrota, y terminó como líder del sector por mejor diferencia de goles que Jamaica y Surinam, que igualaron en unidades. Martinica y El Salvador descendieron de categoría; Honduras evitó el descenso.
El balance de las dos ventanas no solo explica el paso del 97 al 95 en el ranking FIFA, sino también el ingreso, por primera vez, a los cuartos de final de la Liga de Naciones. En noviembre, Guatemala medirá ese avance ante Canadá, en una eliminatoria que volverá a sumar puntos de clasificación mundial y pondrá a prueba si el momento actual puede sostenerse frente a un rival de mayor trayectoria en la confederación.
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