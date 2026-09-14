 Trump se pronuncia ante temores de que la IA va “a destruir a la humanidad”
Internacionales

Trump se pronuncia ante temores de que la IA va “a destruir a la humanidad”

Trump se opone a regular la Inteligencia Artificial porque considera que ello retrasaría a EE. UU. en la competencia con China por el liderazgo tecnológico.

Compartir:
Trump se pronuncia ante temores de que la IA va "a destruir a la humanidad", EFE / pixabay
Trump se pronuncia ante temores de que la IA va "a destruir a la humanidad" / FOTO: EFE / pixabay
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó este lunes de "engaño" la idea de que la Inteligencia Artificial (IA) vaya "a destruir a la humanidad" y criticó a los líderes del sector que reclamaron una mayor regulación de esta tecnología.

"La idea de que la IA domine el mundo, destruya a la humanidad y cause todo tipo de males es un ENGAÑO", escribió Trump en su red social Truth Social.

"¿Cuándo, en la historia de los negocios, se ha visto a los líderes de una industria exigir una regulación que, de aplicar rigurosamente, los llevan al olvido y la bancarrota?", cuestionó Trump.

Foto embed
Donald Trump, presidente estadounidense - EFE

La polémica la desató el sábado el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, quien publicó un ensayo en el que pedía "un ritmo más lento" para la industria ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA.

A esa advertencia se sumaron sus rivales Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, en una coincidencia poco habitual en el sector.

Sus declaraciones se produjeron después de que, el martes pasado, el investigador de IA, Jacob Coxon, dimitiera y acusara a sus antiguos empleadores, Anthropic y OpenAI, de embarcarse en una carrera hacia una IA superinteligente con capacidad incluso para acabar con la humanidad esta misma década.

Trump, en cambio, se opone a regular el sector porque considera que ello retrasaría a EE. UU. en la competencia con China por el liderazgo tecnológico. El republicano escribió en Truth Social que "China no hará absolutamente nada para interponerse en el camino de la IA ni de su futuro". "La IA y los centros de datos serán el mayor motor de desarrollo económico de la historia, superior al petróleo, el oro, los diamantes e incluso Internet", subrayó.

*Con información de EFE

En Portada

EN IMÁGENES. El fuego patrio vuelve a recorrer las calles de Guatemalat
Nacionales

EN IMÁGENES. El fuego patrio vuelve a recorrer las calles de Guatemala

09:58 AM, Sep 14
¿Dónde encender antorchas? Estos son los puntos habilitados en la capitalt
Nacionales

¿Dónde encender antorchas? Estos son los puntos habilitados en la capital

07:14 AM, Sep 14
Federación de Guatemala anuncia precios para el partido ante El Salvadort
Deportes

Federación de Guatemala anuncia precios para el partido ante El Salvador

11:12 AM, Sep 14
Allan Rodríguez le responde a Arévalo y argumenta por qué detiene precio tope a combustiblest
Nacionales

Allan Rodríguez le responde a Arévalo y argumenta por qué detiene precio tope a combustibles

11:47 AM, Sep 14
Prevención y civismo: Conred brinda recomendaciones para el recorrido de antorchast
Nacionales

Prevención y civismo: Conred brinda recomendaciones para el recorrido de antorchas

01:08 PM, Sep 14

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCLiga NacionalSeguridadEE.UU.Estados UnidosComunicacionesredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar