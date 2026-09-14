Comité de árbitros reconoce error en el Derbi de Manchester

El comité de árbitros del fútbol de Inglaterra (Pro Referees), admitió un "error de juicio" en la acción que terminó con el gol de Erling Haaland y que permitió al Manchester City imponerse al Manchester United en el derbi de Manchester. El organismo consideró que la posición de Enzo Fernández tuvo una incidencia en la jugada y que el VAR debió intervenir para que el árbitro Michael Oliver revisara nuevamente la acción.
El tanto llegó en el minuto 60 en Old Trafford, después de una jugada en la que Haaland se encontraba en posición legal. Oliver había señalado inicialmente fuera de juego del delantero noruego, pero la revisión del VAR determinó que el atacante había partido correctamente y que no existía infracción de su parte. Sin embargo, en el desarrollo de la acción, Fernández sí estaba adelantado e intentó intervenir en el centro antes de que el balón llegara a Haaland.
Nueva polémica de los árbitros en Inglaterra
El Comité de Árbitros de Inglaterra explicó que la situación requería una valoración subjetiva, debido a que Fernández no llegó a tocar el balón. "En el mismo ataque, se estableció que Enzo Fernández no jugó el balón, por tanto, cualquier falta de fuera de juego es subjetiva", señaló el organismo. No obstante, reconoció que el VAR "no reconoció el probable impacto de su posición" y que debió recomendar al árbitro una revisión en el campo.
El comité arbitral también confirmó que se puso en contacto con el Manchester United para reconocer el fallo y anunció que realizará una revisión del incidente. De esta manera, la polémica del derbi quedó marcada por una decisión arbitral que, según el propio organismo encargado de supervisar el arbitraje en Inglaterra, pudo haberse corregido mediante una intervención adicional del VAR.