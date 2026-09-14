Montoya analiza el complicado inicio de Comunicaciones

Tras su primera semana al frente de Comunicaciones, Roberto Montoya habló con Emisoras Unidas sobre el complicado inicio de su etapa como técnico de los cremas. El estratega mexicano dirigió sus primeros dos encuentros, con saldo de una derrota y un empate, resultados que han dejado al equipo con la necesidad de encontrar rápidamente una reacción. Sobre el primer partido ante Marquense, explicó: "El plan de juego del partido ante Marquense era distinto, nos tuvimos que ajustar muy pronto, teníamos la esperanza de empatar el partido, pero nuevamente una expulsión nos condicionó y es complicado, me quedo con el esfuerzo de los jugadores".
Montoya también se refirió a la plantilla que tiene a su disposición y dejó claro que, por ahora, su principal objetivo es trabajar con los futbolistas que forman parte del plantel. "La verdad es que buscamos adaptarnos a la plantilla y nos toca trabajar, no podemos perder tiempo en pensando si nos reforzamos, tenemos que potenciar a los jugadores, así nos toca en Comunicaciones, la experiencia en los equipos que he entrenado me ayuda a afrontar este nuevo reto, es complicado, pero podemos salir adelante", señaló el entrenador.
Montoya sabe que se vienen semanas difíciles
El técnico crema también anticipó las dificultades que tendrá durante la próxima fecha FIFA, debido a las convocatorias de Stheven Robles con Guatemala, así como de Karel Espino y Dairon Reyes con Cuba, y Jonathan Moncada con Nicaragua. A estas ausencias se suman las suspensiones de Omar Duarte y Agustín Vuletich: "Tendremos bajas importantes (fecha FIFA) pero tenemos un equipo con calidad pero golpeado anímicamente por lo que pasó últimamente, tratamos de trabajar el tema mental, nos tenemos que adaptar también porque tenemos a nuestros dos nueves suspendidos, tenemos que elevar el rendimiento del equipo. Hay calidad pero todos tenemos que jalar para el mismo lado, queremos mejorar paulatinamente, aún debemos implementar varias días que tenemos", comentó.
Finalmente, Montoya habló sobre la posibilidad de que Comunicaciones incorpore nuevos jugadores durante el torneo. Aunque reconoció que el mercado presenta dificultades, especialmente para encontrar futbolistas con ritmo competitivo, no descartó buscar alternativas en Primera División. "Es difícil encontrar jugadores que tengan ritmo a mitad de torneo, tenemos que voltear a ver a Primera División, pero queremos seguir con los que están pero más adelante veremos si encontramos algún jugador que tenga el perfil que buscamos lo podemos incorporar", afirmó. El próximo desafío para los cremas será este viernes 18 de septiembre, cuando reciban a Guastatoya en el Estadio Cementos Progreso.