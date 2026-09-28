Resultado Guatemala-El Salvador - Liga de Naciones Concacaf

Tardó en llegar, pero finalmente apareció. Guatemala consiguió su primera victoria del 2026 y lo hizo de manera contundente al imponerse 6-0 sobre El Salvador en el Estadio El Trébol, por la segunda jornada de la Liga de Naciones de Concacaf. La Azul y Blanco, dirigida por Luis Fernando Tena, mostró una versión sólida y efectiva para quedarse con tres puntos que le permiten recuperar terreno en el grupo.
El primer tiempo fue uno de los mejores que ha protagonizado Guatemala en los últimos meses. Desde los primeros minutos, el combinado nacional mostró intensidad y contundencia frente al arco salvadoreño. Darwin Lom abrió el marcador al minuto 8, mientras que Rubio Rubín amplió la ventaja al 28. Apenas cuatro minutos después, Jehú Fajardo apareció para marcar el 3-0 y encaminar una noche de celebración para la afición guatemalteca. La única nota negativa antes del descanso fue la lesión de Óscar Santis, quien tuvo que abandonar el terreno de juego y, preliminarmente, podría presentar un desgarro.
Guatemala golea a El Salvador
En el complemento, Guatemala mantuvo el control y encontró nuevamente el camino del gol. Olger Escobar ingresó al terreno de juego y rápidamente generó peligro con su velocidad y habilidad. Al minuto 56 protagonizó una gran acción individual, dejó atrás a varios defensores salvadoreños y asistió a Jorge Aparicio, quien definió para establecer el 4-0. Con el partido prácticamente sentenciado, El Salvador perdió el control y recurrió a varias faltas, pero la Azul y Blanco mantuvo la concentración hasta el final para sellar la goleada con el triplete de Jehú Fajardo, que anotó al minuto 89 y 90+2.
Con este resultado, Guatemala sumó sus primeros tres puntos en la presente edición de la Liga de Naciones de Concacaf, después de haber caído 3-2 ante Jamaica en Kingston durante la primera jornada. El Salvador, que había derrotado 3-1 a Martinica en su debut, sufrió ahora una amplia derrota ante el conjunto guatemalteco.
La Azul y Blanco ocupa el segundo puesto del grupo, por detrás de Surinam, que acumula seis puntos. Precisamente, Surinam será el próximo rival de Guatemala: ambos equipos se enfrentarán el viernes en Paramaribo y volverán a medirse el lunes en Ciudad de Guatemala.