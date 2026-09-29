 Ataque con cuchillo en escuela de Eslovaquia, 2026
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Ataque escolar: Estudiante mata a profesora y hiere a otros dos con cuchillo

El supuesto autor del ataque es un estudiante del grado 8, de entre 13 y 14 años.

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Imagen con fines ilustrativos | pixabay.com
Sirena de patrulla / FOTO:
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Un estudiante, armado con un cuchillo, perpetró este martes un ataque que dejó una profesora muerta y otras dos personas heridas, una de ellas de gravedad, en un colegio en el norte de Eslovaquia, informó la cadena TA3.

El supuesto autor del ataque, un estudiante del grado 8 (de entre 13 y 14 años), fue detenido por la Policía. Las autoridades en la escena aseguraron tener la situación bajo control.

El ataque tuvo lugar en un colegio público de enseñanza elemental de la localidad de Staskov, que tiene una población de unos 3 mil habitantes.

El supuesto agresor hirió de gravedad a una compañera de clase y lesionó también a una profesora de 44 años, que sufrió daños en el esternón y se encuentra estabilizada y fuera de peligro. Ambas pacientes permanecen hospitalizadas.

El adolescente vive con su abuela, quien, al parecer, le había prohibido ejercer como monaguillo debido a su bajo rendimiento académico. Los medios locales estiman esto como la posible causa desencadenante de una crisis emocional del menor, que derivó en el ataque.

Este es el undécimo incidente con armas blancas o de fuego en escuelas de Eslovaquia desde 2005, en los que han muerto cinco personas.

*Con información de EFE

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