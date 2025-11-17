 Alemania logra la clasificación para el Mundial 2026
Deportes

Alemania logra la clasificación para el Mundial 2026 con goleada ante Eslovaquia

Alemania salió al campo como si supiera que no sólo estaba obligada a lograr la clasificación al Mundial, sino a ganar y tratar de convencer.

Los alemanes también dicen presente para la Copa del Mundo de la FIFA 2026
Los alemanes también dicen presente para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 / FOTO: EFE

Alemania despejó este lunes las dudas que había dejado el partido del viernes ante Luxemburgo y se impuso por 6-0 ante Eslovaquia en un partido disputado en Leipzig que afrontó como si fuera la final del grupo A de clasificación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Alemania salió al campo como si supiera que no sólo estaba obligada a lograr la clasificación al Mundial -para lo que le hubiera bastado el empate- sino a ganar y tratar de convencer. Desde el primer minuto, se apropió de la pelota y la puso en la mitad eslovaca. Tras las pérdidas de balón las recuperaciones eran rápidas y disciplinadas para luego volver a sitiar el gol buscando espacios para fabricar llegadas claras.

El gol llegó en el minuto 18, marcado de cabeza por Nick Woltemade a centro de Joshua Kimmich desde la derecha.

Tras el gol hubo un conato de reacción eslovaco con dos llegadas de Duris, primero con un remate que el meta Oliver Baumann desvió a saque de esquina y luego con un disparo por encima. Pero Alemania recuperó pronto el control y siguió teniendo llegada. Serge Gnabry perdió el mano a mano ante Dubrovka en el 25 y en el 26 un cabezazo de Leon Goretzka fue bloqueado a saque de esquina.

En el 28, a pase de Goretzka, Gnabry quedó otra vez solo ante Dubrovka y en esta ocasión no falló, enviando el balón al fondo de la red.

Seguía la goleada

Los deberes quedaron para Alemania prácticamente hechos antes del descanso con dos goles de Leroy Sané, ambos a pase de Wirtz, en el 36 y el 41, El primer gol de Sané llegó tras un pase de Wirtz desde el círculo central y el segundo tras un centro desde la izquierda después de una recuperación de pelota en la presión alta.

En la segunda parte el control alemán prosiguió y también siguieron llegando los goles.

El quinto gol se produjo en el minuto 67, marcado por Ridle Baku con un remate dentro del área a pase corto de Gnabry en una jugada iniciada por Woltemade.

El sexto, tras sólo menos de tres minutos en el campo y en su debut como internacional, lo marcó Assan Quadraogo, a pase de tacón de Sané.

*Información EFE.

