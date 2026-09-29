Fallece Dennis Haskins, actor de “Salvados por la Campana”

El mundo del entretenimiento se viste de luto con la noticia del fallecimiento de Dennis Haskins, el actor que inmortalizó al entrañable director Richard Belding en la aclamada serie de los años noventa "Salvados por la campana".
Dennis Haskins, cuya figura se convirtió en un ícono para toda una generación, falleció a los 75 años de edad. La confirmación de su deceso provino de su agente, Jay Schachter, quien compartió la triste noticia con la revista especializada Deadline.
Si bien la causa específica de su muerte no ha sido revelada públicamente, la partida del actor ha generado una ola de condolencias y recuerdos entre sus seguidores y la industria.
Jay Schachter, quien mantuvo una estrecha relación profesional y personal con Haskins por más de dos décadas, expresó su profundo dolor ante la pérdida.
"Es una pérdida trágica. Todo el mundo quería al señor Belding y aquellos que tuvimos la oportunidad de conocer a Dennis lo queríamos todavía más", declaró Schachter, subrayando la calidez humana y el espíritu afable del actor.
El agente también hizo hincapié en el inmenso aprecio que Haskins sentía por su público: "Era una gran persona y, quiero decir, adoraba a sus fans. Siempre tenía un momento para ellos, pasara lo que pasara".
Este testimonio resalta la dedicación del actor a su audiencia y el impacto positivo que dejó en quienes lo conocieron y admiraron.
Una trayectoria marcada por el señor Belding
La figura del director Richard Belding se erigió como un pilar fundamental en la carrera de Dennis Haskins, definiendo gran parte de su legado en la televisión.
Su primera incursión en el papel del carismático director ocurrió en 1989, dentro de la serie de Disney Channel ‘Buenos días, señorita Bliss’.
Aunque esta producción tuvo una única temporada, sentó las bases para el fenómeno cultural que se desataría.
Posteriormente, Dennis Haskins retomó su rol en las cuatro temporadas de ‘Salvados por la campana’, la sitcom que no solo lo catapultó a la fama internacional, sino que también se consolidó como una de las series emblemáticas de su época, marcando la adolescencia de millones de espectadores.
En 1993, con el estreno de ‘Salvados por la campana: la nueva generación’, el actor volvió a encarnar al director, manteniendo su presencia constante a lo largo de siete temporadas adicionales, hasta el episodio final que se emitió en el año 2000.
Dennis Haskins demostró su versatilidad actoral participando en otras producciones televisivas de gran calado.
Entre sus créditos se incluyen apariciones en series aclamadas por la crítica como ‘Mad Men’ y en la popular comedia ‘Cómo conocí a tu madre’.