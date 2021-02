Estrellas de “Salvados por la campana” despiden a Dustin Diamond

Dustin Diamond, famoso por dar vida a Screech en la conocida serie de “Salvados por la campana“, falleció este lunes a causa de un cáncer de pulmón.

El actor había ingresado en un hospital de Florida a principios de enero y los médicos que lo atendían habían confirmado que estaba sometiéndose a quimioterapia.

El representante del famoso había informado que Dustin Diamond había ingresado en un estado delicado de salud y que su cáncer se extendió con rapidez por su sistema y ha muerto tan solo tres semanas después de haber ingresado en el hospital.

Tras darse a conocer la lamentable noticia, sus compañeros en la serie no tardaron en reaccionar y recordar a Diamond en redes.

“Estoy profundamente triste tras enterarme de la muerte de Dustin Diamond, un verdadero genio de la comedia”, aseguró Mark-Paul Gosselaar en Twitter. “Mis sinceras condolencias para su familia y amigos. Volviendo la vista atrás a nuestro tiempo trabajando juntos, echaré de menos esas chispas naturales y brillantes que solo él podía producir. Una tarta en tu cara, mi compañero”.

Deeply saddened to hear of the passing of Dustin Diamond, a true comedic genius. My sincere condolences to his family and friends. Looking back at our time working together, I will miss those raw, brilliant sparks that only he was able to produce. A pie in your face, my comrade.

— Mark-Paul Gosselaar (@MPG) February 1, 2021