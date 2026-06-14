 Dani Alves: Testimonio de vida tras salir de prisión

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Farándula

Dani Alves llega a Casa de Dios para dar testimonio de vida tras salir de prisión

Este domingo 14 de junio la reconocida iglesia tuvo una celebración especial por el Día del Padre junto al exfutbolista brasileño, quien en 2024 fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por un presunto delito de agresión sexual.

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Dani Alves y Cash Luna, Instagram
Dani Alves y Cash Luna / FOTO: Instagram
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Dani Alves visitó Guatemala el domingo 14 de junio de 2026 para compartir su testimonio de vida y fe en la iglesia Casa de Dios, como parte de las celebraciones especiales por el Día del Padre.

El exjugador estuvo en el templo principal ubicado en Fraijanes, en el kilómetro 21.5 de Carretera a El Salvador.

El evento fue totalmente gratuito y abierto al público, realizándose durante las celebraciones matutinas donde conversó junto al pastor Cash Luna sobre el giro espiritual que ha tomado su vida  

Dani Alves compartió con miles de asistentes en los servicios de las 7:00am y 11:00am. Ahí compartió su testimonio de cómo logró cambiar al aceptar a Cristo, luego de los momentos que vivió en prisión.

En 2024, el nacido en Bahía, Brasil fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por un presunto delito de agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022.

Además, el carioca fue obligado a pagar una indemnización de 150.000 euros a la víctima, así como la prohibición de acercarse a su domicilio o lugar de trabajo a menos de 1.000 metros y comunicarse con ella durante 9 años y 6 meses.

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Dani Alves Casa de Dios - Instagram

Sin embargo, en marzo de 2025 -tras pasar 14 meses en prisión preventiva- el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió revocar la sentencia, lo que dejó en libertad a Dani Alves.

Desde ese momento, el exfutbolista del Barcelona, Juventus o Sevilla, entre otros equipos, se ha visto envuelto en un proceso de conversión evangélica.

Confesiones

Dani Alves fue uno de los mejores laterales del fútbol durante más de una década. A lo largo de su carrera defendió las camisetas de equipos como el Sevilla, el FC Barcelona, la Juventus o el Paris Saint-Germain y conquistó numerosos títulos.

En una entrevista para el programa 'Metanoia', el exfutbolista brasileño reconoció que, tras su paso por prisión, ya no sigue el futbol con la misma intensidad: 

"No puedo mentir, ya no veo tanto futbol porque el futbol te hace criticón y de la misma fuente no puede salir bendición y maldición".

Dani Alves reflexionó sobre la presión que sufren los futbolistas jóvenes: "Yo sé cuán difícil es que un muchacho de 18 años cargue con una responsabilidad de un equipo y no quiero ni mirarlo para no volverme criticón de aquello que yo hice. No tiene lógica que hoy critique errores que yo cometí".

Preguntado por el mejor jugador de la historia, el brasileño no dudó en señalar a Messi, a quien define como el futbolista con mayor impacto en el juego por encima de cualquier otro.

"Messi en el fútbol es como Cristo para nosotros", afirmó el exlateral, destacando que el argentino "es la persona que más influencia tiene en el juego" y que su presencia cambia por completo el desarrollo de los partidos.

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