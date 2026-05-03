 Día del Padre. Casa de Dios trae a Guatemala a Dani Alves
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Casa de Dios anuncia actividad con un exfutbolista de talla mundial

El evento forma parte de las actividades relacionadas al Día del Padre.

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Dani Alves visitará Guatemala en el Día del Padre
Dani Alves visitará Guatemala en el Día del Padre / FOTO: FC Barcelona

El exfutbolista brasileño, Dani Alves visitará próximamente Guatemala para ser parte de una actividad cristiana en la Casa de Dios en junio próximo, de acuerdo a lo informado por la organización cristiana en sus redes sociales. La presentación del exseleccionado de Brasil y exjugador del F. C. Barcelona se dará en medio de las celebraciones del Día del Padre.

"El GOAT de la familia merece ser celebrado. Celebra al mejor este Día del Padre junto a Dani Alves, quien estará compartiendo su testimonio. Un tiempo especial para honrar la vida de papá, agradecer a Dios y recibir una palabra que fortalezca su corazón", anuncia la Casa de Dios en sus redes sociales oficiales.

Sobre el evento, la Casa de Dios, de Cash Luna, explica que el evento será de forma gratuita el próximo domingo 14 de junio. Además, se señala que habrá dos presentaciones, en los servicios de las 07:00 y 11:00 horas.

La Casa de Dios se encuentra ubicada en el kilómetro 21.5 de la carretera a El Salvador, Fraijanes, Guatemala.

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Dani Alves visitará Guatemala en el Día del Padre - Casa de Dios

La vida de Dani Alves

Daniel Alves da Silva (43 años) es reconocido como uno de los mejores laterales derechos de la historia. A lo largo de su carrera, se consolidó como el futbolista más laureado con un récord de entre 43 y 46 títulos oficiales.

A nivel de selecciones, Dani Alves es el tercer jugador con más partidos en la historia de la "Canarinha", donde alcanzó la Copa América en 2007 y 2019, en esta última siendo el Mejor Jugador de la competición.

Asimismo, fue campeón de la Copa Confederaciones 2009 y 2013, y oro de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde ofició como capitán.

Alves participó en las Copa FIFA: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Catar 2022.

Fiscalía recurrirá la absolución del exfutbolista Dani Alves por violación

La decisión de recurrir surge tras la revocación de la condena de cuatro años y medio de prisión que la Audiencia de Barcelona había impuesto al jugador.

Su peor momento

Tras enfrentar un proceso judicial en España donde su condena por agresión sexual fue revocada en apelación en marzo de 2025 por falta de pruebas concluyentes, Alves ha retomado actividades vinculadas al futbol.

A principios de 2026, adquirió el club portugués de tercera división São João de Ver y evalúa volver a jugar profesionalmente con dicho equipo por un periodo de seis meses.

Dani Alves adquiere un club de futbol en Portugal

Dani Alves inicia una nueva etapa lejos del césped, centrado en proyectos deportivos y empresariales que buscan redefinir su futuro y reconstruir su imagen pública.

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