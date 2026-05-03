Día del Padre. Casa de Dios trae a Guatemala a Dani Alves

El exfutbolista brasileño, Dani Alves visitará próximamente Guatemala para ser parte de una actividad cristiana en la Casa de Dios en junio próximo, de acuerdo a lo informado por la organización cristiana en sus redes sociales. La presentación del exseleccionado de Brasil y exjugador del F. C. Barcelona se dará en medio de las celebraciones del Día del Padre.
"El GOAT de la familia merece ser celebrado. Celebra al mejor este Día del Padre junto a Dani Alves, quien estará compartiendo su testimonio. Un tiempo especial para honrar la vida de papá, agradecer a Dios y recibir una palabra que fortalezca su corazón", anuncia la Casa de Dios en sus redes sociales oficiales.
Sobre el evento, la Casa de Dios, de Cash Luna, explica que el evento será de forma gratuita el próximo domingo 14 de junio. Además, se señala que habrá dos presentaciones, en los servicios de las 07:00 y 11:00 horas.
La Casa de Dios se encuentra ubicada en el kilómetro 21.5 de la carretera a El Salvador, Fraijanes, Guatemala.
La vida de Dani Alves
Daniel Alves da Silva (43 años) es reconocido como uno de los mejores laterales derechos de la historia. A lo largo de su carrera, se consolidó como el futbolista más laureado con un récord de entre 43 y 46 títulos oficiales.
A nivel de selecciones, Dani Alves es el tercer jugador con más partidos en la historia de la "Canarinha", donde alcanzó la Copa América en 2007 y 2019, en esta última siendo el Mejor Jugador de la competición.
Asimismo, fue campeón de la Copa Confederaciones 2009 y 2013, y oro de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde ofició como capitán.
Alves participó en las Copa FIFA: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Catar 2022.
Su peor momento
Tras enfrentar un proceso judicial en España donde su condena por agresión sexual fue revocada en apelación en marzo de 2025 por falta de pruebas concluyentes, Alves ha retomado actividades vinculadas al futbol.
A principios de 2026, adquirió el club portugués de tercera división São João de Ver y evalúa volver a jugar profesionalmente con dicho equipo por un periodo de seis meses.