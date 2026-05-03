¡César David Guavita conquista la Vuelta Bantrab 2026!

La quinta y última etapa de la Vuelta Bantrab 2026 se disputó este domingo 3 de mayo en la Ciudad de Guatemala, cerrando con intensidad una competencia que mantuvo la emoción hasta el final. El recorrido consistió en un circuito de 100 kilómetros sobre la Avenida Reforma, dividido en 20 vueltas, en un escenario urbano que exigió resistencia y concentración a los ciclistas. El clima cálido fue un factor determinante, ya que conforme avanzaban las horas, el aumento de la temperatura elevó la exigencia física en el pelotón.
Desde el inicio, la etapa presentó un ritmo dinámico, característico de los circuitos llanos, donde los equipos buscaron posicionar a sus velocistas y controlar posibles fugas. A pesar de la tensión competitiva, el trazado sin dificultades montañosas permitió que el grupo principal se mantuviera compacto durante gran parte de la jornada. Esto favoreció una definición en embalaje, donde la estrategia colectiva y la potencia individual jugaron un papel clave.
Definida la Vuelta Bantrab 2026
El colombiano César David Guavita, del Team Best PC, llegó a esta última etapa como líder de la clasificación general con una ventaja mínima sobre sus rivales. Sin embargo, supo manejar la presión y, respaldado por su equipo, defendió con éxito su posición para proclamarse campeón de la quinta edición de la Vuelta Bantrab. Su desempeño a lo largo de la competencia fue consistente, lo que le permitió sostener el liderato incluso en una etapa final donde cualquier descuido podía costarle el título.
En cuanto al desenlace de la etapa, la victoria fue para el también colombiano José Misael Urián, del Team Sistecrédito, quien confirmó su gran estado de forma al conseguir su segundo triunfo consecutivo tras imponerse también en la cuarta etapa. Por otro lado, en las clasificaciones secundarias, el ecuatoriano Nixon Rosero aseguró el título de mejor escalador de montaña, distinción que ya había prácticamente sellado desde la jornada anterior, mientras que el guatemalteco Henry Sam, del equipo Decorabaños-Bantrab, se destacó como el mejor en metas volantes.
Con este resultado, la Vuelta Bantrab reafirma su crecimiento y nivel competitivo en la región. En el repaso histórico del palmarés, Colombia suma su tercer título en la competencia, consolidándose como una potencia en esta carrera. La lista de campeones queda encabezada por Heiner Parra en 2022, Óscar Sevilla en 2023, Jonathan Caicedo en 2024, Wilson Peña en 2025 y ahora César David Guavita en 2026, cerrando así una edición vibrante que dejó grandes momentos para el ciclismo centroamericano.