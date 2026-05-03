 Resultado Espanyol vs. Real Madrid - Jornada 34 LaLiga
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El Real Madrid gana y retrasa la fiesta del Barça

El triunfo del Real Madrid ante el RCD Espanyol aplaza el alirón del FC Barcelona, que podría coronarse campeón de Liga el próximo fin de semana en El Clásico.

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Celebración de Vinícius Júnior ante el Espanyol - EFE
Celebración de Vinícius Júnior ante el Espanyol / FOTO: Agencia EFE

En una exigente salida correspondiente a la jornada 34 de LaLiga, el Real Madrid logró una valiosa victoria por 0-2 frente al RCD Espanyol en el RCDE Stadium. El encuentro, que en la previa prometía intensidad, terminó resolviéndose gracias a una sobresaliente actuación de Vinícius Júnior, quien fue el gran protagonista de la noche.

El primer tiempo estuvo marcado por la fricción y la escasez de oportunidades claras. Ambos equipos priorizaron el orden táctico y las interrupciones fueron constantes, lo que derivó en un desarrollo con más faltas que emociones. Sin embargo, el conjunto dirigido por el Madrid supo mantener la paciencia y esperar su momento para golpear en la segunda mitad.

Vinícius encamina el triunfo del Real Madrid

Fue entonces cuando emergió la figura de Vinícius Júnior, quien inclinó la balanza con dos acciones de gran calidad. El primer tanto llegó al minuto 55, tras una precisa asistencia de Gonzalo García que el brasileño definió con clase. Apenas once minutos después, al 66, se repitió la fórmula: esta vez, el pase de tacón de Jude Bellingham dejó a Vinícius en posición ideal para firmar su doblete y sentenciar el encuentro.

Con este resultado, el Real Madrid logró aplazar el alirón del FC Barcelona, que de haber perdido los blancos habría asegurado matemáticamente el título. Actualmente, el Barcelona suma 88 puntos, mientras que el Madrid alcanza los 77, a falta de cuatro jornadas por disputarse.

No obstante, el desenlace del campeonato podría definirse el próximo 10 de mayo, cuando ambos equipos se enfrenten en el histórico El Clásico en el Camp Nou, un escenario que podría ser testigo de una consagración memorable para el conjunto azulgrana.

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Celebración del Real Madrid ante el Espanyol - Agencia EFE
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