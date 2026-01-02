Dani Alves adquiere un club de futbol en Portugal

Dani Alves, histórico lateral derecho del FC Barcelona y uno de los futbolistas más laureados del fútbol mundial, ha dado un nuevo paso en su carrera fuera de los terrenos de juego al convertirse en copropietario del Sporting São João de Ver. El club portugués, que actualmente compite en la tercera división del país, abre así una nueva etapa con la incorporación del exinternacional brasileño a su estructura directiva.
La llegada de Alves fue anunciada oficialmente por la entidad lusa a través de un comunicado publicado en Facebook, donde se subrayó el valor estratégico de su incorporación. Según el club, el exjugador aporta una visión global del fútbol, una mentalidad ganadora forjada en la élite y una ambición alineada con los objetivos de crecimiento del proyecto. El mensaje resaltó la unión entre la exitosa trayectoria de Alves y la identidad de un club marcado por el trabajo constante, la resiliencia y la pasión.
La nueva vida de Dani Alves
En el mismo comunicado, el São João de Ver destacó el simbolismo de esta alianza, definida como algo más profundo que un simple cambio estructural. Para la institución, se trata del encuentro entre la experiencia de quien conquistó los mayores títulos del fútbol internacional y el espíritu de un club que nunca renunció a sus sueños. Las palabras estuvieron acompañadas de imágenes en las que se puede ver a Dani Alves luciendo la camiseta del equipo portugués.
A sus 42 años, Dani Alves se incorpora como accionista al club de Santa Maria da Feira tras haber sido absuelto el pasado mes de marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del delito de violación por el que había sido condenado.
El tribunal revocó la sentencia al considerar que no existían pruebas suficientes y que el testimonio de la denunciante no resultaba fiable. Con este nuevo rol, el brasileño busca iniciar una etapa distinta, enfocada en la gestión y el desarrollo de un proyecto deportivo con ambición de futuro.