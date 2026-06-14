Prohíben preguntar y responder en español en entrevistas del Mundial

Polémica en el Mundial 2026 por el uso del español en ruedas de prensa.

El Mundial 2026 se ha visto envuelto en una controversia fuera del terreno de juego relacionada con el idioma utilizado en las ruedas de prensa oficiales, donde varios futbolistas han sido advertidos o corregidos por intentar responder en español.

En distintas conferencias se han registrado situaciones que han generado debate. El marroquí Achraf Hakimi intentó responder en español a una pregunta de un periodista mexicano, pero fue interrumpido y orientado a continuar en inglés. Aunque el jugador mantuvo la calma, el momento resultó incómodo y terminó respondiendo en otro idioma.

Por su parte, el brasileño Vinícius Júnior solicitó que las preguntas se formularan en español debido a las dificultades de comprensión en inglés. Sin embargo, la petición fue rechazada por la organización, lo que generó sorpresa entre los presentes.

Una situación similar se vivió con el neerlandés Frenkie de Jong, quien también mostró disposición para responder en español, pero fue instruido para utilizar únicamente el inglés durante la conferencia.

El inglés como lengua de apoyo

Según el protocolo de la FIFA, las ruedas de prensa deben priorizar los idiomas de las selecciones participantes y el inglés como lengua de apoyo, con el fin de garantizar la traducción simultánea y la fluidez de las comparecencias. No obstante, en el caso de algunas conferencias, el español no ha sido considerado como idioma operativo principal, pese a la presencia de selecciones y periodistas hispanohablantes.

La organización ha aclarado que no se trata de una prohibición directa del español, sino de una medida logística relacionada con la traducción y la coordinación de medios. Sin embargo, la explicación no ha evitado la polémica.

El hecho ha generado debate en redes sociales y en el entorno del futbol, especialmente porque el español es uno de los idiomas más hablados del mundo y ampliamente representado entre aficionados, periodistas y países participantes en el torneo.

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