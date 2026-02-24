 La justicia francesa envía a juicio al jugador Achraf Hakimi
Deportes

La justicia francesa envía a juicio al jugador del PSG Achraf Hakimi

El futbolista marroquí será juzgado tras la denuncia de una joven que lo acusa de agresión sexual en 2023; el jugador niega los hechos y sostiene que las relaciones fueron consentidas.

La justicia francesa envía a juicio al jugador del PSG Achraf Hakimi - EFE
La justicia francesa envía a juicio al jugador del PSG Achraf Hakimi / FOTO: Agencia EFE

El defensa hispano-marroquí Achraf Hakimi, jugador del Paris Saint-Germain, será juzgado por un presunto delito de violación tras la denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven de 24 años. La decisión fue adoptada por la jueza instructora, en consonancia con la solicitud de la Fiscalía de Nanterre, y abre la puerta a un proceso ante un Tribunal Criminal de la región parisina en una fecha que aún está por determinar. El anuncio se produjo en la antesala de un importante compromiso europeo del conjunto parisino.

A través de su cuenta en la red social X, Hakimi manifestó su inconformidad con la decisión judicial. El futbolista sostuvo que ha impugnado las acusaciones desde el primer momento y aseguró que los hechos denunciados son falsos. "Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras", expresó el exjugador del Real Madrid, quien añadió que espera el juicio "con calma" y confía en que el proceso permitirá esclarecer públicamente la verdad.

Los hechos por los que Hakimi es acusado

Los hechos se remontan al 25 de febrero de 2023, cuando la denunciante acudió al domicilio del internacional marroquí en Boulogne-Billancourt, en las afueras de París. Según su versión, ambos se habían conocido a través de Instagram semanas antes. La joven afirmó que el jugador la besó y realizó tocamientos de índole sexual pese a su negativa y resistencia. De acuerdo con su testimonio, logró zafarse y pidió ayuda a una amiga, quien acudió a recogerla. Tras la denuncia interpuesta en la comisaría de Nogent-sur-Marne, Hakimi fue formalmente acusado en marzo de ese mismo año.

Desde el inicio del caso, el defensa ha negado cualquier acto de penetración y ha reconocido únicamente intercambios de abrazos y besos que, según su versión, fueron consentidos. Su abogada, Fanny Colin, ha cuestionado la solidez de la acusación y ha sostenido que el proceso se basa exclusivamente en la declaración de la denunciante. Asimismo, ha señalado que la joven se habría negado a someterse a determinadas diligencias, como exámenes médicos, pruebas de ADN o el análisis de su teléfono móvil. Por su parte, la abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, ha defendido la consistencia del relato de su clienta y ha advertido que no tolerará campañas de descrédito contra ella.

En el ámbito deportivo, el caso ha generado un notable impacto mediático. En la rueda de prensa previa al encuentro de Liga de Campeones, el entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, evitó pronunciarse en profundidad sobre el asunto y se limitó a señalar que el tema "está en manos de la Justicia". Hakimi, campeón de Europa con el club parisino en 2025 y uno de los capitanes del equipo, afronta ahora un proceso judicial que marcará un nuevo capítulo en su carrera profesional y en su vida personal, mientras la justicia francesa determina responsabilidades.

Foto embed
Achraf Hakimi deberá enfrentar un juicio por violación - Archivo

