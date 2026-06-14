 Realizan 14 operativos en Izabal tras ataque contra PNC

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Nacionales

Realizan 14 operativos en Izabal tras ataque contra PNC

Autoridades buscan fortalecer las investigaciones del hecho de violencia que dejó dos policías heridos en La Corrugadora.

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Las fuerzas armadas ingresaron a varias viviendas para incautar ilícitos., PNC de Guatemala.
Las fuerzas armadas ingresaron a varias viviendas para incautar ilícitos. / FOTO: PNC de Guatemala.
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Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) irrumpieron en el sector de La Corrugadora, del barrio La Democracia, en el municipio de Morales, Departamento de Izabal, este domingo, 14 de junio de 2026, tras un ataque armado que dejó cinco capturados y dos policías heridos de bala.

Las autoridades subrayaron que ingresaron al referido barrio para desarrollar 14 allanamientos en viviendas. En imágenes compartidas por la PNC se pudo observar que los agentes de la PNC recibieron apoyo del Ejército de Guatemala para ingresar al lugar.

Los uniformados entraron a varias viviendas para buscar objetos ilícitos como armas y otros enceres que sirvan de medio de averiguación por el ataque armado contra la PNC. Los miembros del Ejército de Guatemala acudieron al sector en vehículos blindados J8.

La PNC informó que los operativos también se desarrollaron en el Barrio San Antonio, con el apoyo de agentes antinarcóticos, Grupo de Reacción Rápida (GAR) y otras especialidades de las fuerzas de seguridad.

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Trasfondo de los operativos de la PNC

Durante la madrugada de este domingo, 14 de junio de 2026, la PNC reportó que dos agentes de la PNC resultaron heridos después de haber sido atacados con arma de fuego en el referido lugar. Un video evidenció que los uniformados intentaban capturar a un hombre, cuando fueron agredidos desde otro sector.

Según el reporte policial, los dos efectivos que resultaron heridos se encuentran estables. Esas acciones permitieron la captura de cinco hombres que fueron trasladados hacia un juzgado de turno.

Junto a los detenidos, los policías decomisaron varias armas de fuego y municiones que fueron embaladas para usar como prueba en caso de que se abra proceso legal contra los detenidos.

Momentos de tensión se vivieron en ese sector cuando los agentes de la PNC fueron atacados. En el video se logra apreciar como los uniformados piden a un hombre que baje de un carro y haga a un lado un arma de fuego.

Sin embargo, en las imágenes se logra apreciar que los policías son agredidos desde otro lugar.

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