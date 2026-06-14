 Video Escalador 'Spider-Man del Yemen' cae cráter de volcán

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Filtran video del momento cuando el escalador viral "Spider-Man del Yemen" cae a un cráter volcánico

El hombre de 30 años falleció tras realizar acrobacias peligrosas sin equipo de seguridad en la superficie del volcán. El rescate del cuerpo fue una operación compleja que se extendió durante aproximadamente 24 horas.

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Spider-Man del Yemen, Instagram
Spider-Man del Yemen / FOTO: Instagram
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Al-Qa’qa’ bin Antar, popularizado en redes sociales como el "Spider-Man del Yemen", murió el viernes 12 de junio tras caer al interior del cráter volcánico Haradhat Damt, en el sur de Yemen. 

El trágico hecho quedó grabado en video y se difundió rápidamente en plataformas digitales, mostrando el momento exacto en que el joven, mientras realizaba una de sus acrobacias, perdió el agarre en una pared rocosa y cayó al vacío.

Bin Antar, de 30 años, había alcanzado notoriedad en internet por sus escaladas extremas sin ningún tipo de protección: no utilizaba cuerdas, arneses ni casco.

Su destreza y audacia sobre el terreno volcánico lo llevaron a ser apodado como el "Spider-Man" local, debido a la relación con el personaje de Marvel, famoso por escalar muros verticales.

El accidente ocurrió mientras bin Antar llevaba a cabo una de sus habituales demostraciones en el cráter Haradhat Damt, conocido punto de referencia en el distrito de Damt, provincia de Al Dhale.

Testigos presenciales y medios locales confirmaron que intentaba otra hazaña frente a las cámaras, pero perdió el equilibrio en pleno ascenso. Las imágenes del momento circularon rápidamente por redes, intensificando el impacto de la noticia entre sus seguidores.

El rescate del cuerpo fue una operación compleja que se extendió durante aproximadamente 24 horas. Equipos de la Defensa Civil, junto a buzos y unidades especializadas, se enfrentaron a difíciles condiciones: el cráter presenta un terreno abrupto, una profundidad interna cercana a los 120 metros y altas temperaturas en su interior.

La Agencia de Noticias de Yemen informó que el cuerpo finalmente fue recuperado el sábado 13 de junio, tras superar uno de los rescates más difíciles reportados en la zona.

Peligros y desafíos en el cráter Haradhat Damt

Haradhat Damt es una formación volcánica icónica en la región. El acceso al interior del cráter se realiza a través de una escalera metálica con más de 115 peldaños, rodeado por paredes de roca muy inclinadas que representan un serio peligro para cualquier visitante, en especial para quienes realizan actividades extremas sin protección.

Bin Antar había convertido el cráter en el escenario principal de sus videos virales, lo que preocupó a residentes y expertos acerca de los posibles riesgos. Sus acrobacias sin seguridad fueron motivo de constante advertencia entre la comunidad local, que temía por una tragedia como la ocurrida.

Medios yemeníes revelaron que la pobreza impulsó a bin Antar a llevar a cabo estas peligrosas hazañas como forma de ganar ingresos a través de las redes sociales. Las condiciones económicas lo llevaron a arriesgar su vida repetidamente en busca de viralidad y recursos, lo que sumó una capa de drama social a su historia.

El joven, además, aprovechó la popularidad de sus videos para destacar el cráter como destino turístico y de aventura, sin embargo, las advertencias sobre la falta de medidas de seguridad nunca cesaron.

Frente a la tragedia, las autoridades de la gobernación de Dhale reiteraron el llamado a visitantes y aficionados a la aventura para que respeten las normas de seguridad y extremen precauciones al explorar sitios naturales peligrosos. Las campañas de prevención buscan evitar hechos similares y proteger tanto a residentes como a turistas en los entornos volcánicos de Yemen.

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