Fallece Alexis Ortega, voz en español de Spider-Man a los 38

La comunidad del doblaje y el entretenimiento en México lamenta profundamente la muerte de Alexis Ortega, reconocido actor de teatro, televisión y doblaje, quien falleció en la Ciudad de México a los 38 años.
Su partida deja una huella imborrable en el gremio y entre seguidores, quienes manifestaron su pesar en redes sociales, posicionando su nombre entre las tendencias más comentadas tras la confirmación del deceso por parte de Anime Latin Dubbing Awards (ALDA).
Alexis Ortega se consolidó como la voz de Spider-Man para toda una generación, especialmente en las películas protagonizadas por Tom Holland, tanto en cine como en series animadas y producciones de Marvel para el público latinoamericano.
Más allá de su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel, Alexis Ortega construyó una carrera versátil y prolífica en múltiples áreas del entretenimiento.
Una trayectoria diversa en cine, TV y doblaje
Desde su debut como actor de doblaje en 2014, Alexis Ortega interpretó una variada gama de personajes principales y secundarios en proyectos de alto perfil. Su talento lo llevó a desempeñarse en cine, animación, videojuegos y plataformas digitales, participando en producciones destacadas que enriquecieron la cultura pop latinoamericana.
- Tadashi Hamada en la película y serie animada Grandes Héroes.
- Ryan "Inside" Laney en Cars 3.
- Voces adicionales en Buscando a Dory, Rogue One: Una historia de Star Wars y Grandes amigos.
- Spider-Man/Peter Parker en la serie animada Spider-Man de Marvel, Guardianes de la Galaxia y Marvel: Aventuras de Súper Héroes.
- Jack en Goldie y Osito, y personajes en Peppa.
- Flint (Coy Stewart) en Marvel: Agentes de S.H.I.E.L.D.
- Gideon LeMarchal (Daniel Zovatto) en Revenge.
- Chandler Hallow en MrBeast Gaming (segundo doblaje).
- Voces adicionales en el documental Beckham: Salva a nuestro equipo.
- Tobio Kageyama en el anime Haikyuu!!.
- Inosuke Hashibira en Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles.
- Zenkichi Hasegawa en Persona 5 Strikers.
- Yudal en Final Fantasy VII Remake.
- Varios personajes en la serie The Boys.
Su interpretación de la frase "No me quiero ir, señor Stark" como Spider-Man en Avengers: Infinity War se convirtió en símbolo entre los fanáticos y viralizó su legado en la cultura digital.
Además del doblaje, Ortega amplió su carrera como actor en televisión. Participó en series reconocidas internacionalmente, dando vida a Jorge "El Burro" Van Rankin en "Luis Miguel: La Serie" de Netflix, así como a Federico "DJ Freddy" Limantour en "La casa de las flores".
También fue parte de los elencos de El candidato y Las viudas de los jueves. A lo largo de su carrera, combinó el trabajo de voz con la actuación en cámara y el teatro, consolidándose como una figura multifacética dentro del arte mexicano.