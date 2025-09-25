Accidente de Tom Holland: Impacto y Pérdidas Millonarias

El rodaje de la próxima entrega de Spider‑Man, titulada Spider‑Man: Brand New Day, sufrió una pausa imprevista luego de que Tom Holland sufriera un accidente durante la grabación de una escena acrobática.
A causa del accidente, el actor sufrió una conmoción cerebral leve, por lo cual están detenidas las grabaciones de la nueva película de Marvel Studios y Sony Pictures.
Según reveló una fuente una de las cuerdas del arnés de seguridad se rompió, provocando que Tom Holland recibiera un golpe en la cabeza.
El incidente se produjo mientras el actor realizaba maniobras durante la filmación, lo que generó preocupaciones inmediatas por su estado de salud.
"Una cuerda se rompió en un arnés de seguridad y Tom recibió un golpe en la cabeza. Estaba previsto retomar el rodaje en Londres el jueves, pero el equipo fue instruido a detener todo durante dos semanas", dijo una fuente a The Sun.
Luego del incidente, se llamó a los paramédicos para que atendieran a Tom Holland.
"Nos llamaron a las 10:30 de la mañana del viernes para atender a un paciente que había sufrido una lesión en Leavesden Studios en Watford", comentó un portavoz del Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra para The Sun.
Fecha de estreno
Luego de que se informó que la producción de Spider-Man: Brand New Day estaría detenida por el accidente de Tom Holland, el portal especializado en cine Deadline explicó que la filmación se reanudará el próximo lunes 29 de septiembre.
La pausa de 10 días para la recuperación del actor de Marvel, generó dudas sobre la fecha de estreno de la cinta, ya que se tiene planeado que llegue a las salas de cine durante el 2026.
Al respecto, Deadline indicó que "la pausa de una semana no afectará la fecha de estreno de la película, el 31 de julio de 2026", por lo cual, el cronograma seguirá tal cual.
Este parón va a tener unas inesperadas (y carísimas) consecuencias, ya que se estima que cada día de rodaje puede costar entre 1,5 y 2 millones de euros.
"Es un dolor de cabeza tener que pausar el rodaje", afirman fuentes de la industria sobre los costes operativos diarios de una película de esta dimensiones.
Y es que, aunque la grabación se haya parado, explican que "hay que seguir pagando al equipo" durante estos días y también "hay que tener en cuenta los costes" de, por ejemplo, las localizaciones que ya se habían reservado y la maquinaria contratada.
"Aunque la salud es lo primero, todos los que participan en el rodaje esperan poder volver a poner las cámaras en marcha lo antes posible", afirman.