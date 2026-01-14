 Fallece Gloria Rocha, directora de doblaje de Dragon Ball
Farándula

Muere Gloria Rocha, directora de doblaje de Dragon Ball y Sailor Moon

El doblaje latino pierde a una de sus grandes leyendas: falleció Gloria Rocha, directora de Dragon Ball y Sailor Moon, cuya voz y talento marcaron a generaciones enteras.

Gloria Rocha, Redes sociales
Gloria Rocha / FOTO: Redes sociales

La industria del entretenimiento en México y Latinoamérica volvió a vestirse de luto este miércoles 14 de enero de 2026, tras confirmarse el fallecimiento de Gloria Rocha, reconocida actriz y directora de doblaje que dejó una huella imborrable en generaciones de espectadores gracias a su trabajo en icónicas series animadas y películas.

La noticia fue dada a conocer durante la mañana por diversas figuras del medio del doblaje, quienes expresaron su pesar a través de redes sociales. Uno de los primeros en confirmar el deceso fue Eduardo Garza, voz de Krillin en la franquicia Dragon Ball, quien dedicó un emotivo mensaje de despedida a quien cariñosamente era conocida como La Madrina dentro del gremio.

En su publicación, el actor recordó la influencia de Gloria Rocha en la vida y carrera de numerosos intérpretes, así como su impacto en millones de seguidores del anime en Latinoamérica. Garza destacó su legado como directora original de series que marcaron época y que continúan vigentes en la memoria colectiva.

A las muestras de cariño se sumó René García, voz de Vegeta en Dragon Ball Z y de Hanamichi Sakuragi en Slam Dunk, quien también compartió un mensaje de agradecimiento y despedida. En sus palabras, el actor reconoció el apoyo, el afecto y la guía que recibió de Gloria Rocha a lo largo de su trayectoria profesional, asegurando que su legado trascenderá generaciones.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento. Sin embargo, decenas de colegas, fanáticos y seguidores del doblaje mexicano reaccionaron con mensajes de respeto, admiración y gratitud por la extensa carrera de la directora, quien murió a los 94 años de edad.

Una vida dedicada al doblaje

Gloria Rocha es considerada una de las figuras más importantes en la historia del doblaje mexicano. Inició su carrera profesional en 1960 y con el paso de las décadas, se consolidó como actriz de voz y directora en algunos de los proyectos más influyentes de la televisión y el cine.

Como actriz, dio voz a personajes entrañables que forman parte de la cultura popular, entre ellos Miss Piggy en El Show de los Muppets, Olivia Olivo en Popeye, Sorceress en He-Man y los Amos del Universo, así como la Tía May en la serie animada de Spider-Man de 1981, entre muchos otros.

Su legado como directora de doblaje es especialmente recordado en el ámbito del anime. Estuvo al frente de producciones que definieron a toda una generación, como Sailor Moon, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Slam Dunk y Sakura Card Captors. Además, participó en la dirección de doblaje de películas reconocidas como El Rey Escorpión y Pesadilla en la Calle Elm.

Gloria Rocha se mantuvo activa en la industria hasta 2012, cuando dirigió su último proyecto, la película La dama de hierro, antes de retirarse definitivamente. De manera simbólica, su fallecimiento ocurrió el mismo día de su cumpleaños, cerrando así una vida dedicada por completo al arte del doblaje.

Su partida deja un vacío profundo en la industria, pero también un legado que seguirá vivo en cada personaje, serie y película que ayudó a construir.

