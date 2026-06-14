 Choque de helicópteros en Brasil: Mueren Oliver Tree y Gaspi

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
44
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

VIDEO. Así fue el choque de helicópteros en el que murieron Oliver Tree y Gaspi en Brasil

Un trágico accidente aéreo en Río de Janeiro resultó en la muerte del famoso cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspi, junto a sus acompañantes y pilotos. Las autoridades investigan las causas del choque.

Compartir:
Oliver Tree y Gaspi, Instagram
Oliver Tree y Gaspi / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El fallecimiento del cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber Gaspi causó conmoción internacional tras viralizarse el video del accidente aéreo donde perdieron la vida.

El registro, ampliamente compartido en redes sociales, muestra el instante exacto del choque de dos helicópteros mientras sobrevolaban un estacionamiento en Recreio dos Bandeirantes, al suroeste de Río de Janeiro, Brasil.

La tragedia tuvo lugar a las 8:59 am del domingo, momento en el que los helicópteros colisionaron en pleno vuelo.

En una de las aeronaves viajaban Oliver Tree, Gaspi, Lucas Vignale y Lucas Frota, reconocidos en el ámbito del entretenimiento digital. Junto a ellos iban los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac. 

Las primeras investigaciones confirmaron que ninguno de los ocupantes sobrevivió al impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, tras el choque, uno de los helicópteros cayó sobre un estacionamiento con varios autos eléctricos, desencadenando un incendio de inmediato.

El otro helicóptero también se desplomó, arrojando fragmentos hacia edificios cercanos y otras áreas aledañas, lo que obligó a las autoridades a instalar un amplio cordón de seguridad para proteger a quienes se encontraban en la zona.

El Cuerpo de Bomberos Militar de Río de Janeiro localizó cinco cuerpos en los restos del primer helicóptero, mientras que la sexta víctima fue encontrada en la otra aeronave. Las autoridades han señalado que, hasta el momento, todas las víctimas fallecieron de manera instantánea debido a la colisión.

El impacto generó una serie de reacciones inmediatas en redes sociales, donde la noticia se esparció con rapidez. Fanáticos de Oliver Tree y Gaspi expresaron sus condolencias y sorpresa por la repentina partida de los creadores de contenido, mientras se sumaban actualizaciones oficiales sobre el siniestro por parte de los organismos de seguridad y rescate.

Investigaciones oficiales

La Policía Civil de Río de Janeiro anunció que ya abrió las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente. Por ahora no se ha informado la razón precisa que provocó el fatal choque, pero las pesquisas continúan.

Mientras tanto, los equipos de rescate y fiscales trabajan en el reconocimiento de las víctimas y la recolección de evidencias entre los vestigios de las aeronaves.

En las horas previas al accidente, Oliver Tree se mantuvo activo en sus redes sociales, compartiendo imágenes y videos de su visita a Brasil. 

La noticia continuó generando amplias muestras de incredulidad y dolor entre miles de seguidores en todo el mundo. Tanto Oliver Tree como Gaspi eran figuras referentes para las nuevas generaciones de consumidores digitales, lo que contribuyó a la rápida propagación de la tragedia y a la expresión masiva de mensajes de pésame.

El registro audiovisual del accidente se viralizó rápidamente en plataformas digitales, ilustrando el dramático momento de la colisión aérea. La grabación evidencia el choque de los helicópteros y el impacto contra los vehículos en el estacionamiento, desencadenando la emergencia que movilizó a los equipos de seguridad y socorro de la ciudad.

En Portada

Video muestra balacera contra la PNC en Morales, Izabalt
Nacionales

Video muestra balacera contra la PNC en Morales, Izabal

09:23 AM, Jun 14
Video: Reportan fuerte caída de granizo en Tejutla, San Marcos t
Nacionales

Video: Reportan fuerte caída de granizo en Tejutla, San Marcos

08:36 AM, Jun 14
Festival Gastronómico de Taiwán deleita en Pasos y Pedalest
Nacionales

Festival Gastronómico de Taiwán deleita en Pasos y Pedales

12:35 PM, Jun 14
Messi mira al pasado y conmueve con publicación a días de volver a vestir la Albicelestet
Universo Futbol

Messi mira al pasado y conmueve con publicación a días de volver a vestir la Albiceleste

12:55 PM, Jun 14
Filtran video del momento cuando el escalador viral Spider-Man del Yemen cae a un cráter volcánicot
Tendencias

Filtran video del momento cuando el escalador viral "Spider-Man del Yemen" cae a un cráter volcánico

01:28 PM, Jun 14

Temas

Mundial 2026DestacadasGuatemalaFútbolCopa del Mundo#ViralesMundial2026redes socialesEstados Unidos#liganacionalFIFAPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar