Choque de helicópteros en Brasil: Mueren Oliver Tree y Gaspi

El fallecimiento del cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber Gaspi causó conmoción internacional tras viralizarse el video del accidente aéreo donde perdieron la vida.
El registro, ampliamente compartido en redes sociales, muestra el instante exacto del choque de dos helicópteros mientras sobrevolaban un estacionamiento en Recreio dos Bandeirantes, al suroeste de Río de Janeiro, Brasil.
La tragedia tuvo lugar a las 8:59 am del domingo, momento en el que los helicópteros colisionaron en pleno vuelo.
En una de las aeronaves viajaban Oliver Tree, Gaspi, Lucas Vignale y Lucas Frota, reconocidos en el ámbito del entretenimiento digital. Junto a ellos iban los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.
Las primeras investigaciones confirmaron que ninguno de los ocupantes sobrevivió al impacto.
De acuerdo con los primeros reportes, tras el choque, uno de los helicópteros cayó sobre un estacionamiento con varios autos eléctricos, desencadenando un incendio de inmediato.
El otro helicóptero también se desplomó, arrojando fragmentos hacia edificios cercanos y otras áreas aledañas, lo que obligó a las autoridades a instalar un amplio cordón de seguridad para proteger a quienes se encontraban en la zona.
El Cuerpo de Bomberos Militar de Río de Janeiro localizó cinco cuerpos en los restos del primer helicóptero, mientras que la sexta víctima fue encontrada en la otra aeronave. Las autoridades han señalado que, hasta el momento, todas las víctimas fallecieron de manera instantánea debido a la colisión.
El impacto generó una serie de reacciones inmediatas en redes sociales, donde la noticia se esparció con rapidez. Fanáticos de Oliver Tree y Gaspi expresaron sus condolencias y sorpresa por la repentina partida de los creadores de contenido, mientras se sumaban actualizaciones oficiales sobre el siniestro por parte de los organismos de seguridad y rescate.
Investigaciones oficiales
La Policía Civil de Río de Janeiro anunció que ya abrió las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente. Por ahora no se ha informado la razón precisa que provocó el fatal choque, pero las pesquisas continúan.
Mientras tanto, los equipos de rescate y fiscales trabajan en el reconocimiento de las víctimas y la recolección de evidencias entre los vestigios de las aeronaves.
En las horas previas al accidente, Oliver Tree se mantuvo activo en sus redes sociales, compartiendo imágenes y videos de su visita a Brasil.
La noticia continuó generando amplias muestras de incredulidad y dolor entre miles de seguidores en todo el mundo. Tanto Oliver Tree como Gaspi eran figuras referentes para las nuevas generaciones de consumidores digitales, lo que contribuyó a la rápida propagación de la tragedia y a la expresión masiva de mensajes de pésame.
El registro audiovisual del accidente se viralizó rápidamente en plataformas digitales, ilustrando el dramático momento de la colisión aérea. La grabación evidencia el choque de los helicópteros y el impacto contra los vehículos en el estacionamiento, desencadenando la emergencia que movilizó a los equipos de seguridad y socorro de la ciudad.