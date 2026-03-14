Accidente aéreo deja dos fallecidos en San Marcos

Vecinos de la aldea Vista Hermosa, en Esquipulas Palo Gordo, San Marcos reportaron un accidente aéreo al teléfono 1554 de los cuerpos de rescate, durante la tarde de este sábado, 14 de marzo de 2026. Según Bomberos Municipales Departamentales, el percance dejó dos personas fallecidas.
Paramédicos de San Pedro Sacatepéquez y de la cabecera de San Marcos fueron movilizados al lugar del accidente y reportaron que una persona herida fue trasladada a la emergencia de Hospital Nacional de San Marcos.
En el lugar del accidente aéreo se reportan dos fallecidos, que son un hombre y una mujer especificaron los rescatistas. Los uniformados destacaron que la mujer fue encontrada en estado de gestación, por lo que se procede a notificar a las autoridades correspondientes.
Según medios locales, la avioneta cayó en una zona montañosa del Cantón Barrios, siempre en el área de la Aldea Villa Hermosa, del municipio de Esquipulas Palo Gordo, departamento de San Marcos. Comunicadores locales informaron que varios comunitarios acudieron de inmediato y ayudaron a auxiliar a los tripulantes.
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Accidente aéreo en terreno montañoso
Para acceder al lugar del accidente aéreo, los rescatistas tuvieron que superar varias dificultades, entre ellas acceder al lugar de difícil acceso por ser una zona montañosa. Asimismo, en el lugar empezó a llover, lo que complicó los trabajos de rescate.
Medios locales informaron que los cadáveres fueron trasladados a una morgue provisional, mientras los voluntarios y curiosos corrieron del lugar por las lluvias que afectaron ese lugar durante la tarde de este sábado.
En el lugar del accidente quedaron los restos de la aeronave dispersados en varios lugares de la zona montañosa.
Por el momento se espera que los peritos del Ministerio Público procedan conforme a los protocolos establecidos en la ley para retirar a los fallecidos e identificar su identidad y procedencia.