 PMT de Villa Nueva da apoyo por procesión en Bárcenas
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PMT de Villa Nueva da apoyo por procesión en Bárcena

Autoridades de tránsito de Villa Nueva pidieron tomar en cuenta los cortejos procesionales que arrancan a las 16:30 horas en Bárcena.

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La Hermandad de la Juventud es la encargada del orden en la procesión., Hermandad de la Juventud de Villa Nueva
La Hermandad de la Juventud es la encargada del orden en la procesión. / FOTO: Hermandad de la Juventud de Villa Nueva

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva alertó a los conductores del área de Bárcena, para que usen vías alternas durante la tarde de este sábado, 14 de marzo de 2026, por el desarrollo de un cortejo procesional que saldrá a las calles a las 16:30 horas.

Dalia Santos, vocera de la entidad, informó que la procesión es parte de los festejos por el Cuarto Sábado de Cuaresma y es organizada por la Hermandad de la Juventud. En un croquis para el recorrido, los organizadores informaron que el anda regresará al templo a eso de las 22:40 horas.

Santos pidió a los conductores manejar con precaución y seguir las instrucciones del personal de tránsito en el sector. Además, anunció que instalarán señalización temporal al paso del evento religioso.

Dentro de los puntos de referencia, la Hermandad de la Juventud informó que el anda estará pasando por la Calle Madre Cabrini a eso de las 17:30 horas. A eso de las 18:15 pasarán por la Esquina de la Novena y a las 19:00 horas por el Liceo San José.

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El mensaje de la procesión

La Hermandad de la Juventud informó que el mensaje del anda para este Cuarto Sábado de Cuaresma se basará en el texto de San Juan 20:21, donde Jesús afirma: "Así como mi Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes".

Previo a la procesión se espera un servicio religioso para la bendición del anda y de los presentes. Durante la noche del pasado viernes, integrantes de la referida iglesia participaron de una reunión de velación para las veneradas imágenes de Jesús Nazareno de la Juventud y de la Virgen de Dolores.

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