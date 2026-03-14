 Guatemala conmemora 129 años del Himno Nacional
Nacionales

Guatemala recuerda los 129 años del Himno Nacional

El MCD resaltó que fue un 14 de marzo de 1897 cuando el Himno Nacional de Guatemala se entonó por primera vez.

Compartir:
El Himno Nacional de Guatemala se entonó por primera vez en 1897., Archivo.
El Himno Nacional de Guatemala se entonó por primera vez en 1897. / FOTO: Archivo.

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) recordó que este sábado, 14 de marzo de 2026, Guatemala conmemora 129 años de la primera entonación del Himno Nacional. La entidad resaltó que este es uno de los símbolos patrios que refleja la historia, los valores y la identidad del país.

En esta fecha, el Ministerio de Cultura y Deportes se une a la conmemoración, destacando la importancia de esta obra que forma parte fundamental del patrimonio simbólico de la nación", expresaron.

Según los registros históricos, El Himno Nacional de Guatemala fue estrenado el 14 de marzo de 1897, en el marco de las actividades de la Exposición Centroamericana, en el Teatro Colón. "Desde entonces, su melodía y sus estrofas se han convertido en una expresión de orgullo y unidad para las y los guatemaltecos", afirmaron.

La citada cartera recordó que los compositores del Himno Nacional de Guatemala son el maestro Rafael Álvarez Ovalle, encargado de la música y el poeta José Joaquín Palma como autor de la letra.

El MCD citó los textos históricos para resaltar que Palma participó de manera anónima en un concurso convocado para elegir la obra que representaría a Guatemala.

A lo largo del tiempo, el Himno Nacional ha acompañado actos cívicos, ceremonias oficiales y momentos significativos en la vida del país, consolidándose como una de las manifestaciones más representativas del espíritu patriótico guatemalteco", agregaron.

En otras noticias: DIACO presenta 42 denuncias por posible especulación en venta de combustibles

DIACO presenta 42 denuncias por posible especulación en venta de combustibles

La DIACO argumentó que las denuncias penales se realizaron en el marco del Plan Centinela, que monitorea el precio de los combustibles.

Historia del Himno Nacional

El MCD resaltó que en 1934, el general Jorge Ubico ordenó la revisión de la letra, y esta fue revisada por el poeta José María Bonilla Ruano para adecuar su lenguaje, aunque manteniendo el sentido y la esencia de la obra original, como se conoce en la actualidad.

En el marco de esta conmemoración, el Ministerio de Cultura y Deportes reafirmó su compromiso con la promoción y el resguardo de los símbolos patrios, impulsando acciones culturales y educativas que fortalecen el conocimiento y el valor de la historia nacional.

"El Día del Himno Nacional de Guatemala se conmemora cada 24 de octubre, como reconocimiento al natalicio del compositor de su música, Rafael Álvarez Ovalle", subrayaron.

Con información del periodista Winston Cano, de Emisoras Unidas 89.7 FM.

En Portada

Múltiple choque causa al menos tres muertos en la autopista Palín Escuintlat
Nacionales

Múltiple choque causa al menos tres muertos en la autopista Palín Escuintla

11:30 AM, Mar 14
Nahuel Molina anota un gol digno del Premio Puskast
Deportes

Nahuel Molina anota un gol digno del Premio Puskas

11:34 AM, Mar 14
Avioneta agrícola protagoniza accidente aéreo en Escuintlat
Nacionales

Avioneta agrícola protagoniza accidente aéreo en Escuintla

10:01 AM, Mar 14
Ataque ruso masivo contra Ucrania deja siete muertos en Kievt
Internacionales

Ataque ruso masivo contra Ucrania deja siete muertos en Kiev

07:40 AM, Mar 14
Matías Almeyda cuestiona al mundo del fútbol en medio de conflictost
Deportes

Matías Almeyda cuestiona al mundo del fútbol en medio de conflictos

10:24 AM, Mar 14

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesSeguridadLiga NacionalEE.UU.IránDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos