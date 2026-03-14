Guatemala conmemora 129 años del Himno Nacional

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) recordó que este sábado, 14 de marzo de 2026, Guatemala conmemora 129 años de la primera entonación del Himno Nacional. La entidad resaltó que este es uno de los símbolos patrios que refleja la historia, los valores y la identidad del país.
En esta fecha, el Ministerio de Cultura y Deportes se une a la conmemoración, destacando la importancia de esta obra que forma parte fundamental del patrimonio simbólico de la nación", expresaron.
Según los registros históricos, El Himno Nacional de Guatemala fue estrenado el 14 de marzo de 1897, en el marco de las actividades de la Exposición Centroamericana, en el Teatro Colón. "Desde entonces, su melodía y sus estrofas se han convertido en una expresión de orgullo y unidad para las y los guatemaltecos", afirmaron.
La citada cartera recordó que los compositores del Himno Nacional de Guatemala son el maestro Rafael Álvarez Ovalle, encargado de la música y el poeta José Joaquín Palma como autor de la letra.
El MCD citó los textos históricos para resaltar que Palma participó de manera anónima en un concurso convocado para elegir la obra que representaría a Guatemala.
A lo largo del tiempo, el Himno Nacional ha acompañado actos cívicos, ceremonias oficiales y momentos significativos en la vida del país, consolidándose como una de las manifestaciones más representativas del espíritu patriótico guatemalteco", agregaron.
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Historia del Himno Nacional
El MCD resaltó que en 1934, el general Jorge Ubico ordenó la revisión de la letra, y esta fue revisada por el poeta José María Bonilla Ruano para adecuar su lenguaje, aunque manteniendo el sentido y la esencia de la obra original, como se conoce en la actualidad.
En el marco de esta conmemoración, el Ministerio de Cultura y Deportes reafirmó su compromiso con la promoción y el resguardo de los símbolos patrios, impulsando acciones culturales y educativas que fortalecen el conocimiento y el valor de la historia nacional.
"El Día del Himno Nacional de Guatemala se conmemora cada 24 de octubre, como reconocimiento al natalicio del compositor de su música, Rafael Álvarez Ovalle", subrayaron.
Con información del periodista Winston Cano, de Emisoras Unidas 89.7 FM.