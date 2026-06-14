Oliver Tree muere en choque de helicópteros en Brasil

La industria musical internacional recibió una devastadora noticia este domingo luego de que se confirmara la muerte del cantante, rapero, productor y cineasta estadounidense Oliver Tree, quien falleció en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.
De acuerdo con las autoridades brasileñas, el artista viajaba en uno de los dos helicópteros que colisionaron en pleno vuelo sobre la zona de Recreio dos Bandeirantes, al suroeste de la ciudad. El accidente dejó un saldo de seis personas fallecidas y provocó un gran incendio tras el impacto de una de las aeronaves contra un estacionamiento de vehículos eléctricos.
La Policía Civil de Río de Janeiro confirmó que Oliver Tree se encontraba entre las víctimas mortales del accidente, una noticia que rápidamente dio la vuelta al mundo y generó miles de mensajes de condolencia por parte de seguidores, artistas y figuras de la industria del entretenimiento.
¿Cómo ocurrió la tragedia?
Los primeros reportes indican que los dos helicópteros colisionaron en el aire durante la mañana del domingo.
Tras el impacto, una de las aeronaves cayó sobre un estacionamiento utilizado para almacenar vehículos eléctricos, provocando una explosión y un incendio que consumió al menos una veintena de automóviles. Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para controlar las llamas y asegurar la zona.
Las autoridades brasileñas informaron que las causas del accidente todavía son investigadas por especialistas en aeronáutica, mientras que la Fuerza Aérea Brasileña y la Policía Civil trabajan en el esclarecimiento de lo ocurrido.
Entre las víctimas también se encuentran el creador de contenido argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, el director audiovisual argentino Lucas Vignale y otras personas que viajaban en las aeronaves.
¿Quién era Oliver Tree?
Nacido como Oliver Tree Nickell en California, Estados Unidos, el artista se convirtió en una de las figuras más reconocibles de la música alternativa gracias a su estilo extravagante, su peculiar corte de cabello y una propuesta que mezclaba pop, rap, rock electrónico y comedia.
Su popularidad creció de forma exponencial con temas como "Life Goes On", "Miss You", "Hurt" y "When I'm Down", canciones que acumularon cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales y se volvieron virales en redes sociales como TikTok.
Además de su faceta musical, Oliver Tree también destacó como director creativo y realizador audiovisual, participando activamente en la producción de sus videoclips y desarrollando una imagen artística única que lo distinguió dentro de la industria.
Una carrera marcada por la originalidad
A lo largo de su trayectoria, Oliver Tree construyó una comunidad de seguidores gracias a su capacidad para mezclar humor, crítica social y espectáculos visuales poco convencionales.
Su estética inspirada en los años 80, sus videos llenos de escenas extravagantes y su personalidad irreverente lo convirtieron en uno de los artistas más singulares de su generación.
En redes sociales acumulaba cerca de 20 millones de seguidores y mantenía más de 11 millones de oyentes mensuales en plataformas de streaming. Recientemente se encontraba realizando una gira internacional que incluía presentaciones en Sudamérica y Europa.
Consternación entre sus seguidores
Tras conocerse la noticia, miles de fanáticos inundaron las redes sociales con mensajes de despedida y homenajes al artista.
Muchos recordaron la influencia que tuvieron sus canciones en una generación de jóvenes que encontró en su música una mezcla de diversión, autenticidad y emociones profundas.
La muerte de Oliver Tree deja un enorme vacío en la música contemporánea y pone fin de manera inesperada a la carrera de uno de los artistas más originales y reconocibles de los últimos años.