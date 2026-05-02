 Muere famoso comediante que brilló en televisión
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Muere famoso comediante que brilló en televisión

Nuevamente la industria del entretenimiento se viste de luto.

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El comediante murió a los 55 años., Captura de pantalla video de X.
El comediante murió a los 55 años. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

La industria del entretenimiento en Perú se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del comediante Alfonso Mendoza, conocido popularmente como "Pompinchú", quien falleció el viernes 1 de mayo a los 55 años. La noticia fue dada a conocer por familiares y amigos a través de redes sociales, generando una ola de reacciones entre seguidores y figuras del espectáculo.

El fallecimiento fue confirmado por su hermano, Raymundo Mendoza, quien destacó la trayectoria del humorista, considerado uno de los referentes del entretenimiento popular en su país. Mendoza alcanzó gran reconocimiento por su participación en el programa televisivo El show de los cómicos ambulantes, donde consolidó su carrera y se ganó el cariño del público.

De acuerdo con medios locales, el comediante permanecía hospitalizado en sus últimos días debido a complicaciones de salud. En marzo pasado fue sometido a una cirugía de cadera que derivó en una infección severa. Posteriormente, su estado se agravó tras ser diagnosticado con fibrosis pulmonar y problemas renales, condiciones que deterioraron rápidamente su salud.

Requería un trasplante de pulmón

Según se informó, Mendoza requería un trasplante de pulmón, motivo por el cual su familia había solicitado apoyo a través de redes sociales. Sin embargo, su condición continuó empeorando hasta su fallecimiento.

La muerte de "Pompinchú" ha generado múltiples mensajes de despedida y reconocimiento a su legado artístico. Su estilo humorístico y su presencia en la televisión lo convirtieron en una figura representativa del entretenimiento peruano, dejando una huella en varias generaciones de espectadores.

Con su partida, el país pierde a uno de sus comediantes más recordados, cuyo trabajo seguirá presente en la memoria colectiva del público.

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