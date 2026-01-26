Cash Luna Celebra 40 Años de Matrimonio con Fotos Exclusivas

El pastor Cash Luna y su esposa Sonia Luna celebran 40 años de matrimonio, un hito que ha conmovido a miles de seguidores tras la publicación compartida recientemente en redes sociales, acompañada de una emotiva imagen de su boda.
La fotografía, que remite al inicio de su vida juntos, se convirtió en un símbolo de constancia y amor duradero. La pareja pastoral recordó que el matrimonio es una decisión diaria sustentada en valores, fe y respeto mutuo.
"Hoy celebramos 40 años de vida juntos, y no puedo dejar de agradecer a Dios por cada paso que nos ha permitido dar como pareja. Han sido años de mucho aprendizaje, de retos y de bendiciones, donde Su fidelidad y Su presencia siempre ha estado presente.
Mi amor @pastorasonialuna a tu lado he entendido lo que significa caminar en equipo, construir con paciencia y confiar en Dios en cada etapa. Nuestros hijos, nietos y nuestro hogar son el resultado de ese amor que hemos cuidado día a día ??.", expresó Cash Luna en su mensaje.
A lo largo de cuatro décadas, Cash Luna y Sonia han caminado juntos no solo como esposos, sino como compañeros de misión.
Su relación ha sido un pilar fundamental en su liderazgo espiritual y en la construcción de una familia sólida, así como en su labor ministerial, que ha impactado a miles de personas dentro y fuera de Guatemala.
El mensaje compartido en redes destacó la gratitud por los años vividos, los aprendizajes adquiridos y la fidelidad de Dios en cada etapa del camino. Para muchos, sus palabras resonaron como un recordatorio de que el amor verdadero se cultiva con compromiso y propósito.
" Oro para que el Señor nos regale muchos años más para seguir disfrutándonos, apoyándonos y creciendo juntos ??.Gracias por tu amor, tu amistad y tu compañía. Feliz 40 aniversario, mi amor. Te amo ❤️", finalizó el mensaje.
Un ejemplo que inspira
La celebración de estos 40 años no pasó desapercibida. Comentarios de felicitación, mensajes de admiración y muestras de cariño inundaron la publicación, reflejando el impacto que la historia de la pareja ha tenido en la vida de creyentes y seguidores.
Más allá del aniversario, su testimonio se presenta como un ejemplo de estabilidad, unidad y fe en tiempos donde las relaciones enfrentan múltiples desafíos.
En 1994, Cash Luna fundó la Iglesia Casa de Dios, la cual difunde enseñanzas de Jesucristo a través de grupos, redes sociales, programas de radios y televisión.
A la par, organizó encuentros públicos que él llamaba "actos de sanidad de Cristo", los cuales posteriormente los trasladó a la televisión a través del programa "Noches de gloria".
La exposición a través de los medios de comunicación le hizo ganar rápidamente miles de seguidores. Solo en Instaram posee más de 3 millones de seguidores.