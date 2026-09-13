Se cumplen 105 años del primer juego de Selección Nacional

El mes de septiembre es muy significativo para el futbol de la Selección Nacional de Guatemala, ya que en el año 1921 marcó la historia para los primeros enfrentamientos de la "Bicolor", donde su primer partido fue una victoria 9-0 ante Honduras por los Juegos Atléticos del Centenario de la Independencia de Centroamérica, evento que se realizó para conmemorar los primeros 100 años de Independencia centroamericana.
La Federación de Futbol de Guatemala (FFG) fue fundada en el año 1919 (fue afiliada a la FIFA en 1946), y dos años más tarde, la Selección Nacional de Guatemala tuvo sus primeros duelos de forma oficial.
Los Juegos Atléticos del Centenario de la Independencia de Centroamérica fue un torneo de futbol organizado para celebrar los 100 años de la Independencia de Centroamérica de España. El torneo se llevó a cabo entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras. Fue organizada por Guatemala y ocurrió entre el 14 y el 18 de septiembre de 1921 en la Ciudad de Guatemala.
Aquel histórico primer duelo de Guatemala se jugó en el Campo de Marte de la zona 5 capital. Fue un 14 de septiembre, y el rival fue la Selección de Honduras, a la cual se le derrotó 9-0 con goles de Fernando Minondo (triplete), Constantino Kiehnle (doblete), Wenceslao Aldaz, Mariano Enríquez, Julio Dougherty y Villacorta.
La segunda presentación que tuvo Guatemala en los Juegos del Centenario de Independencia fue ante Costa Rica el 18 de septiembre y la "Azul y Blanco" cayó 0-6, y con esto, los costarricenses fueron campeones ya que también habían derrotado a El Salvador 7-0.
Duelos ante México
Tras su primera presentación, la Selección de Guatemala tuvo que esperar hasta el año 1923 para tener otra serie de partidos, donde México era protagonista.
En enero de ese año, se disputaron una serie de encuentros con el seleccionado mexicano, sin embargo, estos encuentros no son tomados en cuenta como oficiales, debido a que la selección mexicana estaba conformada por el Club América.
Pero en diciembre de 1923, Guatemala sí se enfrentó a la selección absoluta de México y los resultados fueron dos triunfos para los del Norte y un empate: 2-1 (9 de diciembre), 2-0 (12 de diciembre) y 3-3 (16 de diciembre).