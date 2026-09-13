Mensaje a la nación de Bernardo Arévalo: Anuncio Importante

"Esta noche me dirijo al pueblo de Guatemala en un mensaje a la nación", escribió el presidente Bernardo Arévalo en sus canales oficiales. El mandatario anunció así que emitirá declaraciones este domingo, 13 de septiembre de 2026, a las 20:00 horas.
En el afiche que acompañó el mensaje el Gobierno de Guatemala hizo un llamado a los medios de comunicación para que se unan a la transmisión que se hará en horario nocturna.
De esta manera, Arévalo reaparecerá en público, luego de estar ausente en las conferencias de prensa que trataron de los bloqueos en carreteras por el alza a los precios del combustible. En esas ruedas de prensa, los encargados de comunicación social señalaron que el mandatario estaba al tanto de la situación y liderando las medidas en todo momento.
Sin embargo, por el momento se desconoce el tema que el mandatario tocará en este mensaje que se dirigirá al pueblo de Guatemala.
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Arévalo abandonó la reunión del CONADUR
En su última aparición en público, El presidente Bernardo Arévalo se retiró de manera sorpresiva de una reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) que se llevaba a cabo el viernes, 11 de septiembre, en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura. El jefe del Organismo Ejecutivo explicó en ese momento que no podría continuar dirigiendo la actividad debido a "razones de fuerza mayor".
En su intervención, el mandatario tomó la palabra para brindar las palabras de bienvenida y declarar la apertura de la sesión. Indicó que se presentaría una agenda de trabajo que es resultado de la preparación que se tuvo en las últimas horas, en donde los distintos actores estuvieron discutiendo los temas a tratar.
Como parte de su intervención en esa reunión, Arévalo explicó que debía atender una "situación de emergencia", aunque no precisó de qué se trataba. A la vez, delegó la coordinación de la sesión para que el trabajo continuara.