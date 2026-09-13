 Desinstalan 16 cámaras de video en Colonia Landívar Zona 7
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Desinstalan 16 cámaras de video en colonia Landívar, zona 7

La PNC consideró que las cámaras que fueron desinstaladas pertenecían a personas antisociales.

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Los aparatos eran usados por grupos criminales, según las investigaciones., PNC de Guatemala.
Los aparatos eran usados por grupos criminales, según las investigaciones. / FOTO: PNC de Guatemala.
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La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que "más circuitos de cámaras de antisociales fueron detectadas y retiradas", durante un operativo de este domingo, 13 de septiembre de 2026. "Usaban los postes de energía para ir armando sus redes de vigilancia electrónica", describieron las fuerzas de seguridad al informar de los procedimientos ejecutados esta tarde.

La PNC señaló que el resultado de los operativos realizados en la colonia Landívar, zona 7, permitieron que 16 cámaras de videovigilancia fueran desinstaladas. De acuerdo a las investigaciones, eran utilizadas por estructuras criminales vinculadas a pandillas, agregó la PNC.

La desinstalación de las cámaras fue una acción que formó parte del operativo desplegado por unidades de la División Especializada en Investigación Criminal, con apoyo de distintas especialidades policiales y del Ejército de Guatemala.

Las acciones tienen el objetivo de desarticular redes de vigilancia clandestina y recuperar el control de sectores utilizados para monitorear los movimientos de vecinos y autoridades, indicó la PNC.

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Aumentan las cámaras desinstaladas en las colonias

La PNC indicó que, con estas acciones, suman 493 cámaras de videovigilancia desinstaladas durante 2026, como parte de las operaciones para recuperar el control territorial y fortalecer la seguridad y proteger a la población.

Cabe destacar que durante la mañana de este domingo, también fueron desinstalados varios aparatos de video en la colonia Villa Hermosa, en el municipio de San Miguel Petapa.

La PNC agregó que el operativo policial incluyó procedimientos de identificación de personas y vehículos en la colonia Landívar y que hay más resultados de sus acciones preventivas, pero los mismos serán revelados más adelante.

Para estas labres, los agentes de la PNC utilizaron escaleras, desarmadores y otras herramientas manuales para retirar las cámaras, arrancar cables y desinstalar cajas metálicas utilizadas en el sistema de circuito cerrado. Tras bajarlos de los postes, los aparatos fueron colocados en la calle para ser contabilizados.

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La PNC desinstaló los aparatos en las calles de la colonia Landívar. - PNC de Guatemala.

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