 Alejandro Grimaldo rescata al Atlético de un mal partido
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Alejandro Grimaldo rescata al Atlético de un mal partido

Atlético de Madrid derrota a la Real Sociedad en Anoeta y escala a la cuarta plaza de LaLiga de España.

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Atlético Madrid es cuarto de LaLiga
Atlético Madrid es cuarto de LaLiga / FOTO: EFE
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Un penal por mano del keniano Job Ochieng, transformado en gol por Alejandro Grimaldo, rescató al Atlético de Madrid de un mal partido en Anoeta. El canadiense Jonathan David y Giuliano Simeone redondearon una victoria por 0-3 de los rojiblancos y dejaron a la Real Sociedad con un castigo excesivo.

En el primer cuarto de hora de partido, la posesión de la pelota la tuvo el conjunto local, aunque la única ocasión de peligro la protagonizó Lee Kang-In en el minuto cinco con un disparo al primer palo que se marchó desviado.

Pasada la media hora de juego, un saque de esquina botado por Sergio Gómez al segundo palo lo cabeceó Luken Beitia hacia el palo corto. Tras una desconcentración en la zaga del Atlético, el balón le llegó a Sučić, cuyo remate mordido se perdió por la línea de fondo.

En el minuto 41, Sergio Gómez dispuso de una falta directa en la frontal del área, pero aunque el lanzamiento buscaba la escuadra, el guardameta esloveno Jan Oblak evitó el gol con una gran estirada para enviar el balón a saque de esquina.

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Atlético Madrid en partido de LaLiga - EFE

Acciones del segundo tiempo

Ya en la segunda parte, Carlos Soler se encontró un rechace de un saque de esquina en la frontal del área, pero su disparo raso fue atajado sin problemas por el guardameta rojiblanco.

En el minuto 81, el Atlético de Madrid botó un saque de esquina que fue despejado por la zaga donostiarra. Sin embargo, en el intento de control de Ochieng, la pelota le golpearía en el brazo y el colegiado terminaría concediendo penalti a favor de los visitantes.

El encargado de lanzarlo fue Alejandro Grimaldo y, tras hacer una pausa antes de golpear, engañó a Remiro y puso a los suyos por delante.

En el minuto 90, Jonathan David puso el 0-2 a favor del Atlético de Madrid. El canadiense recibió la pelota dentro del área tras un contragolpe y tras recortar y eliminar de su oposición a Beitia, su disparo con la zurda terminó dentro de la portería local.

En los últimos instantes de encuentro, Luka Sucic intentó recortar la distancia en el marcador con un potente disparo raso que detuvo Jan Oblak.

En la última ocasión del partido, Giuliano arrancaría con una conducción hacia portería y, tras recorrer muchos metros, anotaría el 0-3 en el marcador.

*Información EFE.

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