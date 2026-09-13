Deportistas guatemaltecos que cumplen años en septiembre

El mes de septiembre es uno de los meses más representativos para los guatemaltecos debido a que se conmemora la fecha de Independencia del país (15 de septiembre 1821), pero también para los amantes del deporte este mes tiene fechas importantes ya que en el mes de la patria nacieron grandes deportistas a lo largo de los años. No solo es futbol, también son los otros deportes y el tema arbitral.
Atletas como Salomón Rowe Stewart y José Amado García, los futbolistas Mario Rodríguez, Carlos Ruiz y Jairo Arreola, y el árbitro Walter López tuvieron la dicha de haber nacido en el mes de septiembre, y año tras año celebran su cumpleaños en el mes de Independencia de Guatemala.
Atletas guatemaltecos que cumplen años en septiembre
- Día 5 de 1950. Nació el atleta Salomón Rowe Stewart en Puerto Barrios, Izabal. Más adelante se convirtió en campeón de salto largo, tanto en Guatemala como a nivel centroamericano. Salomón posee récords, uno de ellos estaba vigente desde 1977 y el otro duró 25 años.
- Día 10 de 1985. Nació el futbolista Wilfred Velásquez en Tiquisate, Escuintla. Wilfred se formó en Deportivo Suchitepéquez, pero tuvo un paso importante por Comunicaciones y Deportivo Heredia, así como en la selección nacional de Guatemala. Jugó las Copas Centroamericanas 2009, 2011 y 2013, y la Copa Oro de 2011. Además, fue campeón con los Albos en dos oportunidades y obtuvo dos subcampeonatos con los Jaguares y Venados.
- Día 13 de 1977. Guatemala fue testigo del nacimiento del maratonista José Amado García, en San Jerónimo, Baja Verapaz. García fue plata en Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007 y oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010.
Cumpleaños de Mario Rodríguez y Carlos Ruiz
- Día 14 de 1981. Nació el futbolista Mario Rafael Rodríguez. El "Loco" jugó con cinco equipos históricos: Comunicaciones, Municipal, Aurora F. C., Usac y Antigua G. F. C. Fue legionario y estuvo con Columbus Crew y Miami FC de Estados Unidos. Su paso por selección le permitió ser figura en la eliminatoria mundialista a Alemania 2006.
- Día 15 de 1979. Nació Carlos Ruiz, quien más adelante se convertiría en la máxima figura de la historia del balompié guatemalteco, convirtiéndose en el máximo goleador con 68 goles en 137 partidos. Fue jugador de Municipal y a nivel internacional su mejor etapa fue en LA Galaxy, donde con un gol de oro, le dio el primer título estadunidense al representativo angelino.
- Día 20 de 1985. Nació en Villa Nueva, Guatemala, Jairo Arreola. Tuvo un pasado con Comunicaciones . Uno de sus máximos logros fue conseguir los 100 goles en el futbol guatemalteco.
- Día 25 de 1980. Nació el árbitro internacional guatemalteco Walter López. El juez de negro dirigió partidos de Liga Nacional de Guatemala, Concacaf Liga Campeones, Copa de Oro, Juegos Olímpicos de la Juventud del 2010, campeonatos Sub-20 y Sub-17, eliminatorias mundialistas a Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Así como mundial Sub-20 y Copa Mundial de Clubes.