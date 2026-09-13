 Enric Mas conquista la Vuelta a España 2026
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Enric Mas conquista la Vuelta a España 2026

Enric Mas cumplió el sueño que perseguía desde su debut en 2017 y se consagró campeón de la Vuelta a España 2026 tras una actuación histórica.

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Enric Mas conquista la Vuelta a España 2026 - EFE
Enric Mas conquista la Vuelta a España 2026 / FOTO: Agencia EFE
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El español Enric Mas, del Movistar Team, se proclamó campeón de la 81.ª edición de la Vuelta a España tras completar la vigésima primera y última etapa, disputada sobre 112 kilómetros con salida y llegada en Granada. El ciclista español culminó así uno de los grandes objetivos de su carrera y subió a lo más alto del podio, acompañado por el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora) y el austríaco Felix Gall (Decathlon), quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente.

La última jornada tuvo como protagonista al noruego Tobias Johannessen (Uno-X), quien consiguió su primera victoria en una carrera grande al imponerse en un ajustado esprint entre dos al italiano Alessandro Romele (Astana). Johannessen completó el recorrido en 3 horas, 7 minutos y 9 segundos, con una velocidad media de 35,9 km/h, mientras que el belga Ramses Debruyne (Alpecin) ocupó la tercera posición. En las clasificaciones secundarias, Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) recibió el maillot verde de la regularidad y el reconocimiento al supercombativo; Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) fue el rey de la montaña; Oscar Onley (Netcompany-Ineos) terminó como mejor joven y el Decathlon fue reconocido como el mejor equipo.

Enric Mas habló tras ganar la Vuelta a España 2026

Tras cruzar la meta en Granada, Mas reconoció la mezcla de sensaciones que experimentó durante una jornada tan especial: "He sentido simplemente nervios, un día con un mix de emociones, todas positivas, y ahora hay que seguir con lo que hago, y ya pienso en los próximos objetivos. En el deporte a veces no hay tiempo para disfrutar las victorias". El mallorquín también destacó el apoyo recibido durante la salida, donde estuvo acompañado por familiares y personas de su localidad: "Vino a verme mucha gente del pueblo, la familia, y por eso ha sido un día muy especial".

El corredor del Movistar señaló además que el momento decisivo de su triunfo llegó en la etapa con final en Aitana, donde consiguió una victoria que terminó siendo determinante en su camino hacia el título. "El día clave, el más especial fue el triunfo en Aitana, donde conseguí la victoria. Debuté en la Vuelta en 2017 y siempre he soñado y trabajado para esto", subrayó Mas. De esta manera, nueve años después de su debut en la ronda española, el ciclista consiguió finalmente cumplir el sueño de vestir el maillot rojo y convertirse en el vencedor de la Vuelta a España.

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Enric Mas conquista la Vuelta a España 2026 - Agencia EFE

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