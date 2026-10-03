Derroche de talento en la Comic-Con Guatemala 2026

El Parque de la Industria se convirtió en una plataforma de talento y creatividad por la visita de las voces que dan vida a grandes personajes del cine y la televisión en el Comic-Con Guatemala 2026. Los fanáticos llegaron emocionados al evento para escuchar a los actores de doblajes al español, deleitándose por las anécdotas y caracterizaciones en vivo.
Entre los actores de doblaje más esperados estuvo Mario Castañeda, quien da voz al personaje de Son Goku versión adulto del anime Dragon Ball. En el escenario, Castañeda deleitó a sus seguidores haciendo una dramatización con su voz y haciendo el famoso "Hame Kame Ha" del personaje.
Cabe destacar que el Comic-Con 2026 empezó esta sábado 3 de octubre de 2026, pero tendrá otra función el domingo, 4 de octubre de 2026. En los pasillos del Parque de la Industria también se destacaron los "Cosplay", fanáticos que suelen asistir a este tipo de eventos con el disfraz y la caracterización de su personaje favorito en diferentes series y animes de televisión".
Grupos de familias y amigos llegaron juntos al Comic-Con Guatemala 2026, entre los que se destacaron cinco jóvenes que representaron a los principales personajes de la franquicia de los X-Men. Entre ellos se destacó el profesor X, quien llegó en una silla de ruedas, con traje formal y con el gesto de telepatía del personaje; los demás jóvenes representaron a Ciclope, Magneto y Jean Grey.
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Invitados de lujo en la Comic-Con Guatemala 2026
El actor británico Ben Hardy también fue parte del espectáculo en el escenario de la Comic-Con 2026. El artista tiene varios papeles en el cine, pero en este evento se destacó su participación en la película de X-Men: Apocalipsis, de 2015, donde dio vida al personaje conocido como Angel.
El actor de doblaje, Idzi Dutkiewicz, también es parte del talento que acompaña la actividad; él es de origen mexicano y su carrera ha sido marcada por darle voz en español a personajes como "Iron Man", Dominic Toreto, en Rápidos y Furiosos; Kowalski, en Madagascar; Estoico el Vasto, en la saga de Cómo entregar a tu dragón y Hit en Dragon Ball Super, entre otros.
Beto Castillo es otro de los actores de doblaje en el repertorio del a Comic-Con 2026. Dentro de sus personajes principales está la voz en español del Doctor Strange, en el Universo Cinematográfico de Marvel; Maui, en Moana y Luke Skywalker en algunos episodios de Star Wars, entre otros.
En el elenco del evento también destacan las actrices de doblaje, Laura Torres y Natalia Tena.
Con información del fotoperiodista Alex Meoño de Emisoras Unidas 89.7 FM.