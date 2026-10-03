Impactante video del choque fatal entre tres tráileres

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que se produjo un mortal accidente de tránsito entre tres tráileres el pasado jueves, 1 de octubre de 2026, en el kilómetro 90 de la carretera Zaragoza-Monterrey, en Tamaulipas, México.
La grabación, captada por una cámara instalada en la cabina de uno de los vehículos involucrados, muestra que una de las unidades avanzaba bajo la lluvia a una velocidad aproximada de entre 45 y 50 kilómetros por hora. En ese momento, varios tráileres aparecen en escena y comienzan a rebasarla a mayor velocidad.
La secuencia continúa cuando otra de las unidades intenta completar la maniobra de adelantamiento. Sin embargo, al encontrarse con un tráiler que circulaba en sentido contrario, la conductora no consiguió regresar a su carril y terminó impactando de frente contra la otra unidad.
El fuerte choque provocó la movilización de cuerpos de socorro y autoridades viales. Dos de los conductores resultaron lesionados y fueron trasladados a hospitales cercanos. Según los reportes disponibles, ambos se encontraban fuera de peligro.
Identifican a la vícitima mortal
Tras el accidente se confirmó que hubo una víctima mortal. Se trata de Laura Flores, una operadora originaria de Orizaba, Veracruz, y residente en Monterrey, Nuevo León, quien era conocida entre sus compañeros y amigos del gremio transportista como "La Renegada".
Flores estaba cerca de cumplir una década como conductora de tráiler y también era madre de familia. Su muerte generó consternación entre integrantes del gremio, quienes lamentaron el fallecimiento de la reconocida operadora.
El tráiler que conducía transportaba paquetería de una conocida empresa. Después del accidente se reportaron actos de rapiña en el lugar, mientras las autoridades iniciaron una investigación para establecer las causas del percance y determinar responsabilidades.