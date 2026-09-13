 Así quedan los octavos de final del Mundial Sub-20 femenino
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Así quedan los octavos de final del Mundial Sub-20 femenino

Colombia accede a los octavos de final del Mundial Sub-20 como tercera; Ecuador y México, eliminadas.

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Colombia clasificó a los octavos de final del Mundial Sub-20
Colombia clasificó a los octavos de final del Mundial Sub-20 / FOTO: @FIFAWWC
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Pese a perder este domingo por 0-3 ante Corea del Norte, la selección de Colombia se clasificó para los octavos de final del Mundial Sub-20 de Polonia como una de las mejores terceras de la fase de grupos, mientras que quedan eliminadas las de Ecuador y México, que espetaban para ver si progresaban a las eliminatorias.

Con una victoria ante Costa Rica (3-1), un empate sin goles ante Portugal y la derrota ante las norcoreanas, el equipo colombiano suma 4 puntos con los que acaba tercera del Grupo E y una de las mejores en dicha posición, y se une a Estados Unidos, Canadá y China en el cuarteto de selecciones que siguen con vida.

Las colombianas jugarán en octavos el jueves contra la anfitriona, Polonia, en Bielsko-Biala a las 10:30 horas de Guatemala.

Las otras mejores terceras serán, Estados Unidos, Canadá y China, serán las rivales de Brasil, Francia e Italia.

Corea del Norte ganó a las cafeteras con un gol de Choe Rim-Jong (min.11) y dos más de penalti de Choe Yon-A (81 y 85) para hacerse con la primera plaza del grupo E por delante de Portugal, que tras golear 3-0 a Costa Rica se cita en octavos con España en un duelo previsto para el miércoles a las 10:30 horas de Guatemala.

Series de octavos de final:

Miércoles 16 de septiembre:

  • Argentina vs. Corea del Sur en Sosnowiec (07:00 horas GT)
  • Brasil vs. Estados Unidos, en Katowice (07:00 horas GT)
  • Italia vs. China en Sosnowiec (10:30 horas GT)
  • España vs. Portugal en Katowice (10:30 horas GT)

Jueves 17 de septiembre:

  • Francia vs. Canadá en Lodz (07:00 horas GT)
  • Inglaterra vs. Nigeria en Bielsko-Biala (07:00 horas GT)
  • Corea del Norte vs. Japón, en Lodz (10:30 horas GT)
  • Polonia vs. Colombia en Bielsko-Biala (10:30 horas GT).
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Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub-20 - @FIFAWWC

*Información EFE.

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