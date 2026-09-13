Así quedan los octavos de final del Mundial Sub-20 femenino

Pese a perder este domingo por 0-3 ante Corea del Norte, la selección de Colombia se clasificó para los octavos de final del Mundial Sub-20 de Polonia como una de las mejores terceras de la fase de grupos, mientras que quedan eliminadas las de Ecuador y México, que espetaban para ver si progresaban a las eliminatorias.
Con una victoria ante Costa Rica (3-1), un empate sin goles ante Portugal y la derrota ante las norcoreanas, el equipo colombiano suma 4 puntos con los que acaba tercera del Grupo E y una de las mejores en dicha posición, y se une a Estados Unidos, Canadá y China en el cuarteto de selecciones que siguen con vida.
Las colombianas jugarán en octavos el jueves contra la anfitriona, Polonia, en Bielsko-Biala a las 10:30 horas de Guatemala.
Las otras mejores terceras serán, Estados Unidos, Canadá y China, serán las rivales de Brasil, Francia e Italia.
Corea del Norte ganó a las cafeteras con un gol de Choe Rim-Jong (min.11) y dos más de penalti de Choe Yon-A (81 y 85) para hacerse con la primera plaza del grupo E por delante de Portugal, que tras golear 3-0 a Costa Rica se cita en octavos con España en un duelo previsto para el miércoles a las 10:30 horas de Guatemala.
Series de octavos de final:
Miércoles 16 de septiembre:
- Argentina vs. Corea del Sur en Sosnowiec (07:00 horas GT)
- Brasil vs. Estados Unidos, en Katowice (07:00 horas GT)
- Italia vs. China en Sosnowiec (10:30 horas GT)
- España vs. Portugal en Katowice (10:30 horas GT)
Jueves 17 de septiembre:
- Francia vs. Canadá en Lodz (07:00 horas GT)
- Inglaterra vs. Nigeria en Bielsko-Biala (07:00 horas GT)
- Corea del Norte vs. Japón, en Lodz (10:30 horas GT)
- Polonia vs. Colombia en Bielsko-Biala (10:30 horas GT).
*Información EFE.