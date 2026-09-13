Resultado Cobán Imperial vs. Comunicaciones, Apertura 2026

Cobán Imperial del técnico argentino Ramiro Cepeda recibió al Comunicaciones del estratega mexicano Roberto Montoya, quien este domingo dirigió apenas su segundo duelo con los "Albos", pero lo hizo en una de las canchas que para él le trae grandes recuerdos, porque ahí construyó al equipo y resultados que le terminaron dando el segundo título de Liga Nacional al "Príncipe Azul". La llegada de Montoya a Cobán, Alta Verapaz, fue bien recibida por la afición y hasta por los propios jugadores, donde algunos le brindaron un fuerte abrazo previo al partido, entre ellos, el histórico y referente de los cobaneros, Janderson Pereira.
Apertura 2026: Cobán Imperial 2-2 Comunicaciones
El partido programado para las 13:00 horas en el estadio José Ángel Rossi iba a comenzar a las 13:09 horas, pero cuando ya todo estaba listo, incluso se había guardado un minuto de silencio, el árbitro Wildomar Ramírez se percató que no había bomberos en el escenario deportivo, por lo que retrasó el duelo hasta la llegada de una ambulancia.
A las 13:15 horas por fin el duelo esperado entre Cobán Imperial y Comunicaciones daba inicio.
Se jugaba el minuto 28 y Eduardo Soto metía una mano que no era sancionada por el árbitro, pero Roberto Montoya utilizó su tarjeta del Football Video Support (FVS) y Wildomar Ramírez revisó la jugada. Su decisión, penal a favor de Comunicaciones. Y al minuto 30, Karel Espino anotó de buena forma y adelantó al "Albo" 0-1 en el estadio José Ángel Rossi.
El jugador visitante mostró un mensaje escrito en una playera blanca que tenía debajo de la camisola, y tras esa acción en la celebración del gol, el réferi lo obligó a retirarse la playera. El mensaje mostrado por Espino era la cita bíblica Marcos 9:23, la cual dice: "Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible".
Más adelante, el técnico de los cobaneros, Ramiro Cepeda utilizó su tarjeta FVS para buscar la expulsión de Nicolás Olivera por una falta (patada en el estómago) contra Delfino Álvarez, pero Ramírez dijo que no había infracción y así terminó el primer tiempo.
Empate final en el estadio Verapaz
Para la segunda parte, Cobán Imperial salió con todo el ímpetu a buscar la anotación del empate, y desde el arranque del complementario insistió en los ataques a la portería de Fredy Pérez.
Fue al 51 cuando un buen contragolpe cobanero terminó con una extraordinaria definición de Janderson Pererira para el empate 1-1.
Luego fue turno del FVS. Al 59, Cobán Imperial pedía penal por falta de Marco Domínguez sobre Janderson Pereira, pero el árbitro no lo concedió. Y al 62, se cambia una tarjeta de amonestación por expulsión tras la falta de Blady Aldana sobre Kevin Grijalva, quien terminó lesionado y abandonando el terreno de juego. El lugar de Kevin fue para Emerson Raymundo.
En el 69, Ramiro Cepeda hizo un cambio para buscar ganar el partido: Retiró a Delfino Álvarez y le dio ingreso al delantero Uri Amaral, pero pese a ello, Comunicaciones lucía mejor.
Pero en el futbol quien no las hace, la ve hacer, y eso le pasó al cuadro capitalino, que tenía superioridad numérica en el campo. Minuto 76, Selvin Tení saca un recurso de último momento y marca un golazo en el estadio Verapaz y colocó el 2-1 a favor de los locales.
Don minutos después del gol de Tení, Tomás Casas se volvía la figura del partido al atajar un remate a quemarropa hecho por Dairon Reyes. Era un partidazo en el cierre del duelo.
Minuto 81, Iván García aprovechaba una pelota dentro del área y colocaba el empate 2-2.
Al final del partido, los equipos debieron conformarse con el empate, que pone a Comunicaciones con 8 puntos y a Cobán Imperial con 6, para ocupar las casillas 10 y 11, respectivamente.