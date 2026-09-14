 Kanye West reacciona ante fotos de su hija con su novio
Farándula

Kanye West estalla tras las fotos de su hija de 13 años de vacaciones con su novio

El rapero arremetió contra Kim Kardashian a través de sus redes sociales por permitir que su hija tenga presunta relación con alguien mayor.

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North West, Foto: EFE
North West / FOTO: Foto: EFE
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Kanye West está colapsando en Instagram en vivo porque su hija de 13 años, North West, ahora tiene un novio y fue vista en una foto de vacaciones con el rapero de 26 años Ken Carson

"Ella tiene 13, trece. ¿Y ella está aquí con un novio como si no fuera nada? Acabo de verlo. Claro como el día. Tomados de las manos, sonriendo. Nah. He terminado. Esos 10,000 dólares al mes están terminados. Con efecto inmediato. ¿Quieres jugar a los adultos? Ve y crece con tu propio dinero. No voy a financiar eso".

Tras publicar el mensaje, Kanye West dirigió su atención a Kim Kardashian, acusándola de no criar a su hija con los límites adecuados.

"Esto va por Kim", dijo. "Ella no la está entrenando. Dejándola correr como si ya tuviera 18 años. Sin estructura, sin disciplina, solo cámaras y rienda suelta. Por eso estamos aquí. No puedes criar a un niño en Instagram, pareciendo que creció y esperar que siga siendo un niño. Estoy harto de eso", indicó.

Horas después, dos cuentas de usuario en X (anteriormente Twitter) compartieron mensajes de texto entre North y su padre, Kanye West, en los que aparentemente se hablaba de su relación con Ken Carson.

La publicación del usuario @igetshishi incluía varias fotos que sugerían que North había publicado varias historias de Instagram de su conversación con Kanye. Una foto mostraba a North supuestamente posando con Carson, con la leyenda:

"Amo a mi novio @kenkerson". Otra foto mostraba mensajes de texto falsos en los que Kanye aparentemente la confrontaba por salir con Carson, con un mensaje que decía: "Te he cortado la paga hasta que termines con ese vago con el que eres demasiado joven para salir".

Los intereses de la joven

La hija de 13 años de Kim Kardashian y Kanye West apareció recientemente en la portada de Dazed y habló con la revista sobre su deseo de dedicarse a la música.

Durante la conversación, North habló abiertamente sobre su característico cabello azul y sus piercings, explicando que le ha dicho a su madre que hay cosas peores que podrían interesarle.

"Todas están enamoradas de los chicos, vapean y hacen todo tipo de cosas malas", dijo North. "Yo solo quiero el pelo azul y piercings".

En otra parte del artículo, La hija de Kanye West compartió el piercing que desea hacerse pero que aún no tiene permitido.

"Tengo muchas ganas de hacerme un piercing en el puente de la nariz, pero no me dejan", dijo North sobre las restricciones de sus padres. En cuanto a por qué le encantan los piercings, la adolescente tenía una respuesta sencilla: "Te hacen sentir tú misma", afirmó.

North fue vista por primera vez con piercings en Roma, durante unas vacaciones con su madre. Desde entonces, la adolescente ha ampliado su colección de modificaciones corporales, incluyendo pendientes con pinchos cerca de los nudillos.

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