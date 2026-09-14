 Joanna Wietrzyk enfrenta emergencia gastrointestinal en competencia
Deportes

Atleta tuvo una emergencia gastrointestinal en plena competencia

La joven australiana sufrió el peor percance de su vida y aún así logró coronarse campeona; sin embargo, desató una ola de críticas.

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Joanna Wietrzyk, Instagram
Joanna Wietrzyk / FOTO: Instagram
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Joanna Wietrzyk, campeona mundial en su categoría, ganó la competencia de Hyrox celebrada en Beijing a pesar de afrontar un episodio de incontinencia estomacal durante la prueba.

La atleta australiana cruzó la meta en primer lugar durante una exigente prueba que combina fuerza y resistencia funcional.

Sin embargo, su victoria estuvo marcada por un incidente que conmocionó a la comunidad deportiva: sufrió una incontinencia estomacal durante la competencia y continuó el recorrido con restos de materia fecal en su cuerpo.

Este episodio desató un intenso debate sobre los límites de la resistencia deportiva, las condiciones sanitarias en eventos bajo techo y la gestión de los organizadores.

Joanna Wietrzyk, quien participaba en la división Pro Women del evento, que incluye ocho kilómetros de carrera intercalados con ocho estaciones de ejercicios de fuerza y resistencia, experimentó el problema gastrointestinal antes de alcanzar la mitad del circuito.

A pesar de la adversidad, la australiana tomó la decisión de no retirarse y completó la totalidad de la prueba.

Los videos del incidente se viralizaron rápidamente en redes sociales, mostrando a la atleta en diversas estaciones físicas, como remo, lanzamientos de balón medicinal y estocadas con saco de arena, con las evidentes consecuencias del problema.

El debate sobre la higiene y la seguridad en el evento

Las imágenes del evento, ampliamente difundidas en redes sociales chinas e internacionales, pusieron en el centro de la discusión el hecho de que los participantes comparten zonas de paso, máquinas, alfombras y otros elementos del circuito.

Una participante que presenció el incidente relató a la agencia EFE que Joanna Wietrzyk continuó la competencia a pesar de la incontinencia.

La testigo afirmó que "la limpieza no se realizó en ese momento, sino al final del día, y hubo personas que se mancharon e incluso resbalaron por las heces", lo que generó indignación.

Los reclamos se centraron en la exposición de otros atletas y trabajadores del recinto a un posible riesgo sanitario. Algunos competidores que participaron en la misma jornada exigieron a la organización el reembolso del costo de inscripción, estimado en unos 150 dólares por persona, debido a la falta de higiene y el riesgo potencial para la salud pública.

La situación también provocó cuestionamientos sobre la disparidad de criterios en las normas de Hyrox, ya que el reglamento sanciona acciones como escupir en la pista o arrojarse agua encima, pero no contemplaba una interrupción por un incidente de esta magnitud.

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