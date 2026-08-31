 Dick Van Dyke a los 100: Su sorprendente rutina de ejercicios
Farándula

A sus 100 años, Dick Van Dyke revela su sorprendente rutina de ejercicios

El famoso actor de Mary Poppins, quien recientemente celebró un siglo de vida, mantiene una activa rutina de ejercicios y comparte su perspectiva optimista sobre la longevidad y el bienestar.

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Dick Van Dyke, Instagram
Dick Van Dyke / FOTO: Instagram
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Dick Van Dyke, a sus 100 años, sigue demostrando una vitalidad envidiable y una disciplina férrea en su rutina de ejercicio.

El reconocido actor sorprendió a sus seguidores al compartir un video en Instagram el pasado 28 de agosto de 2026, donde se le observa boca abajo sobre una mesa de inversión, un dispositivo diseñado para generar tracción en la columna vertebral.

La publicación, acompañada de un mensaje conciso, "#DVD100 1/2 mesa de inversión para hacer ejercicio #keepmoving", dejó claro que su compromiso con el movimiento es inquebrantable. 

Dick Van Dyke reveló durante una entrevista en el podcast "Where Everybody Knows Your Name" con Ted Danson, que frecuenta el gimnasio tres veces por semana.

"Siempre he hecho ejercicio tres días a la semana", afirmó en aquella ocasión. "Vamos al gimnasio todavía, y creo que por eso no estoy tan rígido como mis contemporáneos".

A este hábito constante, el actor suma sesiones de estiramiento, abdominales y yoga, pilares fundamentales de su bienestar físico.

Ted Danson, de 78 años, recordó con admiración haber compartido gimnasio con Dick Van Dyke en Malibú, California.

"Si llegaba lo suficientemente temprano, te veía literalmente entrenar en alguna máquina de pesas", relató Danson. "Y luego, casi como si hicieras circuito, no caminabas a la siguiente máquina: bailabas. Literalmente bailabas hacia la siguiente máquina", describió, ilustrando la energía y el espíritu jovial del centenario artista.

Celebración de un siglo de vida y legado artístico

El cumpleaños 100 de Dick Van Dyke se celebró el 13 de diciembre de 2025 con una reunión privada que congregó a familiares y amigos.

El evento contó con una actuación especial del músico Jon Batiste, quien interpretó temas icónicos como "Put on a Happy Face", de "Bye Bye Birdie", y "Chim Chim Cher-ee", de "Mary Poppins", rindiendo homenaje a la prolífica carrera del actor.

Con su característico humor, Dick Van Dyke tomó la palabra para decir: "Este es el día más importante de mi vida, y el más largo".

Ante la pregunta recurrente sobre cómo se siente al cumplir 100 años, su respuesta fue consistente y llena de vida: "No es suficiente".

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Mary Poppins - Instagram

Ese mismo fin de semana, se estrenó el documental "Dick Van Dyke 100th Celebration", con proyecciones en cines de todo Estados Unidos, distribuidas por Fathom Entertainment. La producción explora su trayectoria artística e incluye material poco conocido de sus actuaciones, ofreciendo una mirada profunda a su impacto en el entretenimiento.

Nacido en 1925 en West Plains, Missouri, Dick Van Dyke ha construido una carrera legendaria que abarca teatro, cine y televisión.

A lo largo de su trayectoria, ha sido galardonado con un premio Tony por su trabajo en "Bye Bye Birdie" en Broadway, cuatro premios Primetime Emmy y un Grammy.

A sus 99 años, hizo historia al convertirse en el ganador más longevo de un Emmy diurno por su participación en "Days of Our Lives". Sus valiosas reflexiones sobre la longevidad y el optimismo están plasmadas en su libro "100 Rules for Living to 100: An Optimist’s Guide to a Happy Life".

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