 Asesinato de influencer en gimnasio: impactante video captado
Viral

Video muestra el momento en que asesinan a influencer dentro de un gimnasio

Influencer es asesinado a tiros dentro de un gimnasio y todo queda grabado.

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Asesinan a influencer a tiros y cámaras de seguridad captan el ataque., Captura de pantalla video de X.
Asesinan a influencer a tiros y cámaras de seguridad captan el ataque. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video captado por cámaras de seguridad muestra el momento en que Evandro Luiz Prudente, conocido en redes sociales como "Sheik Da Postas", fue atacado a tiros dentro del lobby de un gimnasio en la Zona Norte de São José dos Campos, Brasil.

El hecho ocurrió el pasado martes y provocó conmoción entre sus seguidores y habitantes de la zona. Evandro, de 33 años, se encontraba sentado en uno de los sillones del establecimiento cuando un hombre armado ingresó al lugar y comenzó a dispararle.

Las imágenes muestran los segundos de tensión dentro del gimnasio. El atacante se acerca hasta donde se encontraba la víctima y abre fuego antes de abandonar rápidamente el establecimiento. Posteriormente, habría escapado en una motocicleta junto con otro sospechoso.

La investigación

La investigación permitió establecer que el ataque habría comenzado incluso antes de que Evandro llegara al gimnasio. De acuerdo con las autoridades, las cámaras del Centro de Seguridad e Inteligencia (CDI) ayudaron a reconstruir parte de la ruta de la víctima y muestran cómo su automóvil fue seguido por una motocicleta mientras circulaba por calles de la Zona Norte.

Tras el crimen, tres sospechosos fueron detenidos, mientras los investigadores continúan reuniendo evidencias para determinar el papel que tuvo cada uno en el ataque.

El detective Neimar Camargo Mendes, de la División de Homicidios, señaló que uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el origen de los vehículos utilizados. Según explicó, la motocicleta relacionada con el crimen habría sido alquilada en Porto Alegre, mientras que el automóvil fue rentado en el aeropuerto de Galeão, en Río de Janeiro.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan esclarecer el móvil del asesinato y determinar cómo fue planificado el ataque contra el influencer.

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