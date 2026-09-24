 Guatemala investiga muerte de migrante tras intento de intervención de patrullas del ICE
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Guatemala investiga muerte de migrante tras intento de intervención de patrullas del ICE

El fallecido, originario de Comitancillo, San Marcos, residía desde hacía aproximadamente siete años en Estados Unidos.

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Cientos de migrantes mueren o desaparecen al año en la ruta migratoria hacia Estados Unidos, víctimas muchos de ellos de la violencia o de condiciones ambientales extremas., Ilustrativa de archivo: EFE
Cientos de migrantes mueren o desaparecen al año en la ruta migratoria hacia Estados Unidos, víctimas muchos de ellos de la violencia o de condiciones ambientales extremas. / FOTO: Ilustrativa de archivo: EFE
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El Gobierno de Guatemala investiga las circunstancias de la muerte de un ciudadano guatemalteco de 36 años en Míchigan (EE.UU.), quien falleció en un accidente de tráfico momentos después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intentaran interceptar su vehículo, informó este jueves 24 de septiembre, la Cancillería guatemalteca.

El fallecido, originario de Comitancillo, San Marcos, residía desde hacía aproximadamente siete años en territorio estadounidense, según confirmó el Departamento Consular guatemalteco en Chicago.

El suceso, ocurrido el pasado 20 de septiembre en la ciudad de Grand Rapids, comenzó a ser investigado por las autoridades locales tras las alertas emitidas por miembros de la comunidad hispana en Míchigan.Medios locales e integrantes de la comunidad guatemalteca señalaron que el automóvil en el que se trasladaba el migrante habría sido objeto de un intento de intervención por parte de patrullas de ICE momentos antes de la colisión mortal.

"La misión consular en Chicago mantiene comunicación con las autoridades locales y con la comunidad guatemalteca en el área para dar seguimiento al caso y gestionar la pronta repatriación del cuerpo", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

El Gobierno guatemalteco lamentó el fallecimiento del migrante y reiteró su compromiso de ofrecer asistencia jurídica y acompañamiento diplomático a los familiares de la víctima durante el proceso de investigación.

El departamento de San Marcos, de donde era originario el fallecido, es una de las regiones con mayores índices de migración irregular hacia Estados Unidos debido a la pobreza y a la falta de oportunidades económicas.

El número de migrantes originarios de Guatemala detenidos en Estados Unidos llegó a 6.638 hasta julio de 2026, un 32,8 % menos que los registrados en el mismo periodo del año anterior, con 9.877, de acuerdo con los datos oficiales documentados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En los últimos años, el número de migrantes centroamericanos que solían intentar entrar de manera irregular en Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida rondaba los 500.000 anuales, pero estas cifras cayeron drásticamente debido a las duras medidas antimigratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.  

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Con información de agencia EFE

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