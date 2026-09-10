Bianca Censori posa con atrevido look y la acusan de imitar a Kim

Bianca Censori ha vuelto a ser el centro de atención mediática tras compartir una serie de fotografías que la muestran con un audaz bikini dorado y una notable transformación capilar.
Este nuevo estilo ha reavivado de inmediato las comparaciones con Kim Kardashian, exesposa Kanye West, una dinámica que ha sido recurrente en los últimos años.
Las recientes imágenes, publicadas por Bianca Censori en su cuenta de Instagram, la muestran luciendo un diminuto top de bikini metalizado en tono dorado, acompañado de una falda a juego con detalles de cadena.
Este conjunto, que deja gran parte de su figura al descubierto, se alinea con la estética atrevida que ha caracterizado sus apariciones públicas.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su cambio de look: una melena rubia, lisa y con flequillo recto, complementada con un maquillaje de ojos marcado, rubor discreto y labios pálidos, que le confirió una apariencia marcadamente retro.
La combinación del bikini dorado y la melena rubia de Censori no tardó en evocar recuerdos de una campaña específica protagonizada por Kim Kardashian en 2022 para su marca SKIMS.
En aquella ocasión, la empresaria de telerrealidad posó con diversos diseños de baño metalizados y también optó por una transformación rubia, luciendo un cabello rubio platino con gran volumen y un acabado inspirado en la estética retro. La similitud en el estilo y la elección cromática ha sido el principal motor de las nuevas comparaciones entre ambas figuras públicas.
Reacciones en las redes sociales
Como era de esperar, las redes sociales se encendieron con el debate. Mientras algunos usuarios expresaron su preferencia por la imagen de Bianca Censori, afirmando que es "mucho más atractiva que Kim" o "más sexy que Kim", otros señalaron a la esposa del rapero de imitar a Kim.
El constante escrutinio y las comparaciones subrayan la fascinación del público por la relación entre estas dos mujeres y su conexión con Kanye West.
Las recientes fotografías de Bianca Censori no son el primer episodio de esta saga de comparaciones estilísticas.
En marzo de 2024, por ejemplo, Bianca fue fotografiada en Los Ángeles con un top de estilo bikini plateado y una minifalda, un atuendo que el portal TMZ no dudó en comparar con un bikini plateado que Kim Kardashian había usado con anterioridad.
Estos incidentes demuestran una tendencia recurrente donde los atuendos de una son analizados bajo la sombra de la otra.
La relación entre Bianca Censori y Kanye West se oficializó con su matrimonio en 2022. Previamente, Kanye West estuvo casado con Kim Kardashian desde 2014 hasta la finalización de su divorcio en 2022.